https://cz.sputniknews.com/20220926/ucast-v-referendech-prekrocila-za-tri-dny-76-v-dlr-a-llr-18688058.html

Účast v referendech překročila za tři dny 76% v DLR a LLR

Účast v referendech překročila za tři dny 76% v DLR a LLR

Účast v referendu v DLR a LLR činila za tři dny přes 76%, v Chersonské a Záporožské oblasti přes 48%, sdělil náměstek předsedy komise pro bezpečnost a... 26.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-26T10:02+0200

2022-09-26T10:02+0200

2022-09-26T10:02+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

referendum

účast

donbas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/18/18680022_0:139:3071:1866_1920x0_80_0_0_46251ff311ecce438168c97608cc17f8.jpg

„V LLR činila účast 76,09%, v DLR to dnes po třech dnech činí 77,12%... Záporožská oblast zaostává, mají tam 51,55%. Také v Chersonské oblasti nebyla zatím překonána bariéra 50%... Mají tam 48,91%,” řekl na briefingu pro novináře věnovaném činnosti Veřejného situačního střediska pro monitoring referend v DLR, LLR, Záporožské a Chersonské oblasti.V pondělí ráno upřesnila předsedkyně volební komise Chersonské oblasti Marina Zacharovová, že se s ohledem na účast v zahraničí může být referendum pro vstup regionu do RF považováno za uskutečněné, poněvadž celková účast překročila potřebných 50%.Referenda o začlenění do Ruska byla zahájena 23. září. V Záporožské oblasti činila účast již v první den s ohledem na hlasování v zahraničí 20,52 %. Podle informace Galiny Kaťuščenkové, předsedkyně volební komise tohoto regionu, v zahraničí hlasovalo v referendu 8370 lidí. V Doněcké lidové republice (DLR) byla účast voličů podle výsledků prvního dne o něco větší – 23,64 %.Předsedkyně volební komise Chersonské oblasti Marina Zacharovová oznámila, že volební komise zaznamenala podle výsledků prvního dne účast 15,31 % voličů. Hlasování probíhalo po celém území tohoto regionu včetně frontového pásma.Téhož dne zpravodaj českých novin Naše pravda Jaromír Vašek, který se nachází v Luhansku, oznámil, že referendum v různých volebních okrscích probíhá bez porušení.

https://cz.sputniknews.com/20220925/mezinarodni-pozorovatele-okomentovali-referenda-v-donbasu-chersonske-a-zaporozske-oblasti-18683460.html

donbas

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

referendum, účast, donbas