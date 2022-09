https://cz.sputniknews.com/20220927/dal-bude-hur-britske-mene-predpovedeli-znehodnoceni-18692789.html

„Dál bude hůř“. Britské měně předpověděli znehodnocení

Po rekordně nízkém poklesu kurzu libry šterlinků vůči dolaru na 1,035 USD obchodníci očekávají, že se britská měna bude i nadále znehodnocovat, píše Bloomberg. 27.09.2022, Sputnik Česká republika

„Myslím si, že se situace bude bohužel jenom zhoršovat. Nechci, aby bylo hůř. Vydělávám peníze právě v této zemi,“ uvádí agentura slova investičního stratéga Nomura International Jordana Rochestera.Jak podotýká Bloomberg, až do minulého týdne už tlačil na libru stabilní kurz USD, zčásti kvůli tomu, že vysoké ceny energetických nosičů zvyšovaly obchodní schodek Velké Británie, a zvyšování sazeb Federálního rezervního systému přitahovalo prostředky do USA. Pokles se urychlil poté, co vláda nové premiérky Liz Trussové předložila plány rozsáhlého snižování daní v podmínkách zpomalení ekonomického růstu.V úterý se zvýšil kurz libry šterlinků o 0,9% na 1,0789 po ztrátě 6,5% za posledních pět dnů. V polovině roku 2021 stála britská měna kolem 1,4 USD, a v roce 2008 – dva dolary. Naposledy se přiblížila cena libry k jednomu dolaru v roce 1985.

