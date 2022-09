https://cz.sputniknews.com/20220927/medvedev-spolehat-na-rozum-a-politickou-vuli-kyjevskeho-rezimu-je-nesmyslne-18693283.html

Medvěděv: Spoléhat na rozum a politickou vůli kyjevského režimu je nesmyslné

Bývalý prezident RF na sociální síti napsal, že Rusko je v právu použít jaderné zbraně, bude-li to nutné. 27.09.2022, Sputnik Česká republika

Zdůraznil, že jde o předem určené případy v přísném souladu se Základy státní politiky v oblasti jaderného zadržování.„Bude-li na nás nebo na naše spojence podniknut útok za použití podobných zbraní. Anebo vznikne-li v případě agrese za použití konvenčních zbraní hrozba samotné existenci našeho státu.Kromě toho, uděláme vše, abychom nepřipustili získání jaderných zbraní nepřátelskými sousedy. Například nacistickou Ukrajinou, která je dnes přímo řízena členskými zeměmi NATO.Nemá smysl spoléhat na rozum a politickou vůli kyjevského režimu. Je ale ještě slabá naděje na zdravý rozum a pud sebezáchovy nepřátelských zemí, které ho podporují. Chápou, že překročí-li hrozba Rusku stanovenou hranici nebezpečí, budeme muset zareagovat.Aniž bychom někoho žádali o povolení, bez dlouhých konzultací. A není to žádný bluf.Jde ale o něco jiné. Představte si, že Rusko bude nuceno použít té nejhroznější zbraně proti ukrajinskému režimu, který uskuteční rozsáhlou agresi ohrožující samotnou existenci našeho státu. Myslím si, že NATO nezasáhne přímo do konfliktu ani za této situace. Vždyť bezpečnost Washingtonu, Londýna, Bruselu je pro Severoatlantickou alianci mnohem důležitější, než osud umírající Ukrajiny, kterou nikdo nepotřebuje. Dodávky moderních zbraní jsou pro západní země pouhý byznys, i když podněcovaný nenávistí k nám. A nic více. Umírat v jaderné apokalypse ti zaoceánští a evropští demagogové nehodlají. A proto spolknou použití jakýchkoli zbraní v nynějším konfliktu.Bylo by dobré, kdyby si tuto smutnou skutečnost alespoň zčásti uvědomili mocipáni v Kyjevě. To ale bohužel skoro není možné. Jsou v neustálém válečném opojení s krátkými přestávkami na bizarní narkotické sny,“ stojí v komentáři bývalého repzidenta RF.

