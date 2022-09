„Byl to cílený útok,“ obyvatel LLR vypráví, jak ukrajinská armáda ostřelovala sýpku

Jsou dva krátery. Poškozen byl i traktor. Kdyby někdo tam byl, konec.. Následky by byly tragické. Vzdálenost mezi krátery je asi čtyři metry. Tam leží pšenice. To nemohla být taková náhoda. Byla to cílená rána.