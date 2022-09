https://cz.sputniknews.com/20220928/cinsky-analytik-vyslovil-predpoklad-kdo-by-mohl-stat-za-havariemi-na-plynovodech-nord-stream-18694337.html

Čínský analytik vyslovil předpoklad, kdo by mohl stát za haváriemi na plynovodech Nord Stream

Čínský analytik vyslovil předpoklad, kdo by mohl stát za haváriemi na plynovodech Nord Stream

Incidenty na plynovodech Nord Stream a Nord Stream 2 jsou s velkou pravděpodobností diverzemi, za nimiž by mohly stát různé země včetně Polska a USA, podotýká... 28.09.2022, Sputnik Česká republika

Jak podotýká autor článku, s ohledem na informaci, kterou disponujeme, se dá „s jistotou“ říci, že jde o diverze. Odborník si klade otázku, komu by mohlo být výhodné poškození potrubí, a rozebírá verze o účasti několika zemí, které by mohly mít na tom potenciální zájem.Podle názoru analytika je možno ihned vyloučit Německo, protože „tímto incidentem nejvíce prohrává“ a má zájem na dodávkách plynu z Ruska po ukončení konfliktu na Ukrajině. Dánsko také sotva na tom podílelo, nehledě na to, že k úniku plynu došlo u jeho území, soudí autor.Kdy uvažuje o možné účasti Polska, autor píše, že vyloučit jeho podíl nelze. „Nelze vyloučit podezření vůči Polsku. Místo výbuchu je nedaleko Polska. Polsko je nejvíce protiruská země ve Východní Evropě a nejvíce nakloněná Ukrajině,“ píše autor a podotýká, že k incidentům došlo na pozadí otevření v Polsku Baltského plynovodu (Baltic Pipe).Kdy rozebíral eventuální účast USA, odborník podotkl, že bývalý ministr zahraničí Polska Radosław Sikorski po incidentu na sociálních sítích napsal: „Díky, USA“.„Dost výmluvně,“ poznamenává autor a připomíná, že ještě začátkem února prezident USA Joe Biden prohlásil, že v případě eskalace situace kolem Ukrajiny ze strany Ruska „ten plynovod nebude, skoncujeme s ním“.Kdy komentoval pravděpodobnost podílu na incidentech samotného Ruska, odborník podotkl, že kdyby chtěla Moskva využít plynovodů jak nástroje pro zesílení tlaku na evropské země, mohlo by prostě zastavit dodávky.

