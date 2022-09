Rusko vyzvalo k depolitizaci cestovního ruchu na úrovni G20

„Dnes řada zemí využívá turismu jako nástroje pro nátlak a komplikuje turistům vjezd z politických důvodů… My v Rusku budeme vycházet z účelnosti a ze zásady otevřenosti, a v současné době vypracováváme varianty dodatečného zjednodušení vjezdu do Ruska pro turisty z nejrůznějších zemí včetně těch, jejichž vlády se chovají k naší zemi nikoli přátelsky. Nebudeme v turismu reagovat zrcadlově a máme za to, že cestovní ruch musí zůstat mimo politiku,“ prohlásila Doguzovová.