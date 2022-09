https://cz.sputniknews.com/20220928/sikorski-se-zaradoval-poskozeni-nord-stream-a-podekoval-usa-mvz-rf-zareagovalo-18694021.html

Sikorski se zaradoval poškození Nord Stream a poděkoval USA. MVZ RF zareagovalo

Sikorski se zaradoval poškození Nord Stream a poděkoval USA. MVZ RF zareagovalo

Bývalý ministr zahraničí Polska Radosław Sikorski se zaradoval poškození plynovodu Nord Stream. 28.09.2022

„Je to sice maličkost, ale příjemná,“ napsal Sikorski na Twitteru pod fotografii z místa havárie. „Díky, USA,“ dodal, aniž by upřesnil, co vlastně má na mysli. Později umístil Sikorski na své stránce citát prezidenta USA Joea Bidena, který pohrozil, že zničí plynovod Nord Stream 2.V Moskvě čekají na reakci EU na slova bývalého ministra zahraničí Polska Radosława Sikorského, který včera poděkoval USA za havárie na dvou plynovodech Nord Stream, prohlásila oficiální mluvčí MZV RF Marie Zacharovová.Položila si otázku, jestli je tato Sikorského zpráva oficiálním prohlášením o teroristickém útoku.V pondělí společnost Nord Stream 2 AG oznámila, že na jedné větvi plynovodu Nord Stream 2 (byl po postavení naplněn technickým plynem) došlo k mimořádné situaci ve vodách Dánska v blízkosti ostrova Bornholm, která byla doprovázena prudkým poklesem tlaku. Příčiny nejsou známy, probíhá vyšetřování, uvedla společnost. Později snížení tlaku v obou větvích plynovodu Nord Stream oznámil jeho provozovatel Nord Stream AG. Příčiny také nejsou známy.Podle informace úřadů Dánska a Švédska byly zjištěny dvě netěsnosti v plynovodu Nord Stream severovýchodně ostrova Bornholm a jedna v Nord Stream 2 jihovýchodně tohoto ostrova.

