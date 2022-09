Dobrovolník, který byl v první linii, vypráví, že je tam bezpečněji než v centru Doněcka

Dobrovolník byl v první linii, na Okťabrském, na Petrovském směru. Slyšel výbuchy, slyšel střelbu, ale podle nej bylo tam bezpečněji než v centru Doněcka. Teď za ním leží mladá dívka, která zahynula poblíž činoherního divadla. Na náměstí Lenina uhořeli na silnici dva muži v autě. Je to všechno mu velmi těžké vidět a už nemá co na to říct.