Ukrajina a Polsko získají výhody z incidentu na Nord Stream, ale hlavním beneficientem incidentu jsou USA. Hlavní negativní následky zažije přitom Německo... 29.09.2022, Sputnik Česká republika

„Polsko a Ukrajina budou z toho (incidentu) mít jistou výhodu, avšak přece jen myslím, že Ukrajina nemá ani možnost, ani přání vyhodit Nord Stream do povětří. Polsko snad jisté možnosti má, ale nikdy by se na to samostatně neodvážilo. Myslím, že hlavním beneficientem jsou přece jenom USA. Polsko a Ukrajina jsou beneficienti jenom jako spojenci-satelité USA,” míní Bezpalko.Expert poznamenal, že jde o geopolitické zájmy, že prezident USA Joe Biden anoncoval již v únoru, do zahájení speciální operace, „že USA zničí plynovody Nord Stream.” Bezpalko zdůraznil, že plynovody Nord Stream odříznou Německo a značnou část Evropy od eventuálních dodávek ruského plynu, jež mohly být obnoveny v případě studené zimy, a v případě, že se veřejné mínění změní opačným směrem.„Hlavní rána není namířena ani tak na Rusko, jako na Německo. Německo přijde bez ruského plynu o možnost nejen zahřívat své občany, ale také ztratí některý průmysl, nedokáže zvýšit svůj ekonomický potenciál, tohle je nejvíc nebezpečné,” zdůraznil expert.V pondělí došlo k incidentu hned na dvou exportních plynovodech. Provozovatelská společnost zaznamenala čtyři místa úniku plynu. Každý Nord Stream má dvě větve.Seismologické středisko ve Švédsku zaregistrovalo silné exploze pod vodou. Německo a Dánsko nevylučují, že příčinou byly diverze.Oba plynovody nebyly v okamžiku exploze v provozu. Nord Stream byl odstaven v létě kvůli komplikacím s opravami a obsluhou agregátů Siemens následkem sankcí. Úplně hotový Nord Stream 2 nebyl spuštěn, jeho certifikace byly zastavena po zahájení ruské speciální vojenské operace na Ukrajině. Nehledě na to, že se přísun nekonal, byly všechny čtyři větve naplněny plynem.Generální prokuratura zahájila trestní řízení pro mezinárodní terorismus. První náměstek stálého zástupce RF při OSN Dmitrij Poljanskij sdělil, že se Rada bezpečnosti sejde v pátek na mimořádné zasedání, aby projednala tyto diverze.

