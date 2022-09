https://cz.sputniknews.com/20220929/podepsani-smluv-o-vstupu-novych-uzemi-kde-probehlo-referendum-se-ma-konat-30-zari-v-kremlu-18697459.html

Podepsání smluv o vstupu nových území, kde proběhlo referendum, se má konat 30. září v Kremlu

Podepsání smluv o vstupu nových území, kde proběhlo referendum, se má konat 30. září v Kremlu

Ceremonie podepsání smluv o vstupu do Ruské federace nových území se má konat v pátek v Kremlu, hlava státu Vladimir Putin se jí zúčastní, sdělil jeho mluvčí... 29.09.2022, Sputnik Česká republika

2022-09-29T12:22+0200

2022-09-29T12:22+0200

2022-09-29T12:25+0200

referenda o připojení k ruské federaci

rusko

kreml

území

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/16376181_0:59:3433:1990_1920x0_80_0_0_eb0ae8fe8b76c485442b1d86386b1df8.jpg

Zítra se má ve Velkém Kremelském paláci, v Georgijevské síni konat v 15:00 ceremonie podepsání smluv o vstupu do sestavy RF nových území, kde se konala referenda. Prezident Putin bude mít na této akci velký projev,” řekl Peskov.Poznamenal, že to nebude poselství prezidenta Federálnímu shromáždění, ale jiný formát. „Poselství prezidenta bude později, včas vás o tom budeme informovat,” řekl Peskov.V DLR, LLR, Chersonské a Záporožské oblasti se ve dnech 23-27. září konala referenda, občané se vyslovili pro vstup subjektů do Ruské federace.

https://cz.sputniknews.com/20220926/obyvatele-chersonu-v-referendu-vysvetlili-proc-chteji-byt-soucasti-ruska-18689458.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

rusko, kreml, území