Státy BRICS mohou vytvořit společnou měnu

Státy BRICS mohou vytvořit společnou měnu

Členské státy BRICS projednávají možnost vytvoření společné měny, sdělil velvyslanec pro zvláštní úkoly ministerstva zahraničí RF, zástupce Ruska v BRICS Pavel... 29.09.2022, Sputnik Česká republika

„Projednává se možnost a vyhlídky společné jediné měny, měny pro účtování mezi členskými státy BRICS,” řekl Knjazev v rámci kulatého stolu věnovaného vyhlídkám na rozšíření BRICS a ŠOS, který svolal diskusní klub Valdaj.Knjazev sdělil, že asi 15 zemí projevilo zájem o vstup do BRICS. „Zájem o BRICS se projevil v tom, že si to dnes přeje asi 15 zemí,” řekl.Na konci 4ervna vlády Íránu a Argentiny podaly přihlášky na připojení k BRICS, oznámila oficiální mluvčí Ministerstva zahraničí RF Maria Zacharovová na svém Telegramu.„Zatímco v Bílém domě přemýšleli, co ještě mají ve světě odpojit, zakázat a pokazit, podaly Argentina a Írán přihlášky do BRICS,“ napsala.Dříve v pondělí oznámil podání přihlášky na připojení k tomuto sdružení oficiální mluvčí íránského zahraničněpolitického rezortu Saíd Chatibzáde.

