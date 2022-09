https://cz.sputniknews.com/20220930/harabin-vysledky-referenda-su-logickym-vysledkom-dlhorocneho-utlaku-a-diskriminacie-rusov-18705924.html

Harabin: Výsledky referenda sú logickým výsledkom dlhoročného útlaku a diskriminácie Rusov

Harabin: Výsledky referenda sú logickým výsledkom dlhoročného útlaku a diskriminácie Rusov

Prezident Vladimír Putin a lídri DĽR, LĽR, Záporožskej a Chersonskej oblasti dnes podpísali dohody o pripojení k Rusku. Toto rozhodnutie podporila drvivá...

Mohol by som Vás požiadať o vyjadrenie k výsledkom referend o pripojení k Rusku? Prečo Západ opäť odmieta uznať výsledky a vôľu ľudí?Harabin: Nemôžeme sa čudovať, že došlo k referendám v republikách na Donbase a v oslobodených regiónoch o pripojení a zjednotení sa s Ruskou federáciou, keď v auguste 2021 Zelenský vo vzťahu k tam bývajúcim obyvateľom ruskej národnosti verejne povedal, že keď sa im nepáči, tak nech odídu do Ruska. Po nástupe ukronacistického režimu pučistickým neústavným spôsobom v roku 2014, Kyjev prijatím zákona zakázal používať ruský jazyk, ruské vzdelávanie a kultúru i ruskojazyčné masovokomunikačné prostriedky. Môže racionálne rozmýšľajúci zdravý a priemerne inteligentný človek objektívne nechápať tam žijúcich Rusov, že prejavili demokratickým spôsobom svoje právo na samourčenie a vyslovili vôľu v referende vstúpiť do zostavy Ruskej federácie? Som toho názoru, že toto je absolútne jasné normálne vnímajúcemu človeku, ktorý si ctí prirodzenú túžbu každého slobodného človeka nestratiť svoju identitu, nezaprieť svojich predkov, tradície, človečenské cennosti a historickú minulosť.Viete si predstaviť, čo by robili Angličania, keby Škótsko, resp. Írsko zakázali používať anglicky jazyk alebo, čo by robili Francúzi v prípade zákazu používania francúzskeho jazyka v Belgicku. Alebo, čo by demokratický Západ vyprodukoval, ak by Fíni zakázali používanie švédskeho jazyka, resp. Slováci na svojom území používanie maďarského jazyka. Pokiaľ ale išlo o zákaz ruského jazyka na území Ukrajiny, Anglosasi, Francúzi, resp. západná Európa si to akosi ani nestihli všimnúť.V konfrontácií samourčovacieho práva s právom štátu na zachovanie územnej celistvosti v spojitosti s tým, že sa na Ukrajine hlavne po roku 2014 nedodržiavali základné ľudské práva a bolo zavraždených na Donbase viac ako 14 000 civilistov (žien, detí a starcov) len preto, že neuznali pučistický neústavný prevrat v roku 2014, sú referendá na týchto územiach nesporne legitímne a plne v súlade s medzinárodným právom. Výsledky referenda v DĽR a LĽR, ako aj v Záporoží a Chersonskej oblasti o pripojení k Rusku, sú logickým rezultátom dlhoročného útlaku a diskriminácie Rusov tam žijúcich.V spojitosti s farizejským prístupom Anglosasov k legitímnym a v súlade s medzinárodným právom realizovaným referendám na Ukrajine, treba aktuálne pripomenúť postoj tých istých hráčov a ich stanovísk k referendám napríklad v staršej histórii v 19. storočí v Európe a v Amerike, ale aj k referendám realizovaným v 20. a 21. storočí. Čo je pre osvieženie historickej pamäte v konkrétnych súvislostiach zrkadlom ich ambivalentného postoja k tej istej právnej otázke. V roku 1830 sa časť územia odpojila od Francúzska a nazvala sa Belgickom a Briti ho hneď uznali. Ako vznikol štát Texas, pôvodne súčasť Mexika? Americkí podnikatelia na tomto území začali ekonomicky expandovať a vyhlásili v roku 1836 nezávislosť na Mexiku. Následne v roku 1845 požiadali o vstup do USA a Američania ho prijali. Nemožno zabudnúť na Západom podporované a uznané referenda v Slovinsku a Chorvátsku v rokoch 1990, 1991 o odpojení od Juhoslávie, v roku 2006 o nezávislosti Čiernej Hory a v roku 1991 v Estónsku, Litve, Lotyšsku, Ukrajine, Gruzínsku, Arménsku, Azerbajdžane a Turkménsku o nezávislosti a vystúpení zo ZSSR boli i v rozpore s platným právnym stavom v Sovietskom zväze. Západom podporované a uznané Kosovo v roku 2008, ktoré bez akéhokoľvek referenda vyhlásilo nezávislosť proti rezolúcii Rady bezpečnosti OSN. Západ podporoval a uznal v roku 2011 aj referendum o nezávislosti Južného Sudánu. Ale 2014 referendum o znovuzjednotení Krymu s Ruskom už Západ záhadne vyhlásil za nezákonné a v rozpore s medzinárodným právom.Pomôže tento krok ochrániť obyvateľov dvoch regiónov a dvoch ľudových republík pred vojenskými útokmi Ukrajiny?Zjavná vojenská sabotáž západných spravodajských služieb proti Rusku prinútila Putina prijímať nevyhnutné opatrenia. USA, EÚ, NATO sú vojenským spojencom Banderovcov na Ukrajine. Od týchto subjektov každý deň munícia, húfnice, ťažká technika, tanky a dokonca aj bojové lietadlá prúdia na pomoc fašistickému režimu a bombardujú aj Doneck. Po pripojení týchto nových území k Ruskej federácii to bez najmenších pochybností skončí. Pripojením sa stávajú štátoprávne súčasťou Ruskej federácie a akýkoľvek útok zo strany Ukrajiny a aj tých, ktorí im dodávajú zbrane, je útokom na samotné Rusko. Napokon vyhlásil Putin čiastočnú mobilizáciu, pretože celá kontinentálna Európa tak ako v 2. svetovej vojne bojuje na strane Ukrajiny proti Rusku. Rozdiel oproti 2. svetovej vojne je v tom, že na strane dnes fašizujúcej sa kontinentálnej Európy sú aj Veľká Británia a USA, ktorí neboli na strane Hitlera, ale boli spojencom Stalina.Referendá o pripojení k Rusku sa konali v DĽR, LĽR, ako aj v Záporožskej a Chersonskej oblasti od 23. do 27. septembra vrátane. V DĽR 99,23% obyvateľ hlasovali za vstup do Ruskej federácie, v LĽR - 98,42%, v Chersonskej oblasti -87,05%, v Záporožskej oblasti - 93,11%.

