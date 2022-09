https://cz.sputniknews.com/20220930/prvni-povolani-v-ramci-castecne-mobilizace-v-rusku-dorazili-do-zony-specialni-operace-18700794.html

První povolaní v rámci částečné mobilizace v Rusku dorazili do zóny speciální operace

Do Doněcké lidové republiky dorazili první vojáci povolaní v rámci částečné mobilizace, oznámily Lidové milice DLR na Telegramu. 30.09.2022, Sputnik Česká republika

„Do zóny speciální vojenské operace na území DLR dorazili první vojáci povolaní k vojenské službě na základě částečné mobilizace, která byla vyhlášena v Rusku. V současné době procházejí intenzivní bojovou přípravou na polygonech s ohledem na zkušenosti z bojů v posledních měsících,“ uvádí se ve zprávě.Lidové milice uvedly, že obyvatelé republik „s nadšením uvítali posily“ a poděkovali Vladimiru Putinovi za toto rozhodnutí.Prezident Ruska vyhlásil 21. září na návrh Ministerstva obrany RF a generálního štábu částečnou mobilizaci. Oznámil, že budou povoláni záložníci, převážně ti, kteří mají zkušenosti z vojenské služby a ve vojenských oborech nejvíce potřebných za nynější situace. Ministr obrany Sergej Šojgu uvedl, že se plánuje poslat do bojové zóny na 300 tisíc lidí.Jak nejednou zdůraznil prezident ruského státu, před vysláním do vojenských jednotek budou povolané osoby „povinně procházet dodatečnou vojenskou přípravu s ohledem na zkušenosti ze speciální vojenské operace“.Rusko provádí od 24. února speciální vojenskou operaci zaměřenou na demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Konečným cílem speciální vojenské operace je podle slov prezidenta RF osvobození Donbasu a vytvoření podmínek, které zaručí bezpečnost samotného Ruska.

