Putin se obrátil na Rusy se slovy o začlenění nových regionů do RF

V Kremlu se konalo slavnostní podepsání smluv o připojení Doněcké a Luganské lidové republiky, Chersonské a Záporožské oblasti k Rusku. K přítomným promluvil... 30.09.2022

Vážení občané Ruska, občané Doněcké a Luganské lidové republiky, obyvatelé Záporožské a Chersonské oblasti, poslanci Státní dumy, senátoři, vy víte, že v Doněcké a Luganské lidové republice, Záporoží a Chersonské oblasti se konala referenda. Jejich výsledky byly spočítány. Závěry jsou známé. Jsem přesvědčen, že Federální shromáždění podpoří ústavní zákony o přijetí a vytvoření v Rusku čtyř nových regionů, čtyř nových subjektů Ruska, protože je to vůle milionů lidí.Je to samozřejmě jejich právo, jejich nezcizitelné právo, které je zakotveno v prvním článku Charty OSN, kde se přímo hovoří o principu rovných práv a sebeurčení národů. Opakuji: jde o nezcizitelné právo lidí. Je založeno na historické jednotě, ve jménu které vítězily generace našich předků, těch, kteří od počátků starověkého Ruska po celá staletí vytvářeli a bránili Rusko.Vyzýváme kyjevský režim, aby respektoval volbu regionů DLR, LLR, Záporožské a Chersonské oblasti. Jen takovou může být cesta k míru. Vyzýváme kyjevský režim, aby okamžitě ukončil bojové akce a vrátil se k jednacímu stolu. Jsme k tomu připraveni. Bylo to nejednou řečeno.Chci, aby mě slyšela kyjevská vláda a její skuteční páni na Západě: lidé v Doněcku, Lugansku, Chersonu a Záporoží se stávají našimi občany. Navždy! Rusko nikdy nezradí obyvatele DLR, LLR, Záporožské a Chersonské oblasti. Budeme bránit naši zemi všemi silami a prostředky, které máme k dispozici, uděláme vše pro zajištění bezpečného života našich lidí. To je velká osvobozenecká mise našeho národa.V roce 1991 v Bělověžském pralese, aniž by se někdo ptal na vůli řadových občanů, rozhodli představitelé tehdejších stranických elit o rozpadu SSSR. A lidé se najednou ocitli odtržení od své vlasti. To nás bolestivě udeřilo, rozčlenilo naši lidovou pospolitost, došlo k národní katastrofě.“Sovětský svaz již neexistuje. Minulost nelze vrátit. Rusko to však již dnes nepotřebuje. O toto neusilujeme. <...> Není však nic silnějšího než odhodlání milionů lidí, kteří se na základě své kultury, víry, tradic a jazyka považují za součást Ruska.Naši krajané, naši bratři a sestry na Ukrajině, rodná část našeho sjednoceného lidu na vlastní oči poznala, co vládnoucí kruhy takzvaného Západu připravují pro celé lidstvo. Tady v podstatě jednoduše shodily masky, ukázaly své pravé nitro. Západ počítá s beztrestností. S tím, že mu všechno projde. Vlastně vše doposud i procházelo.Západ je ochoten překročit vše, aby zachoval neokoloniální systém, který mu umožňuje parazitovat, v podstatě okrádat svět díky síle dolaru a technologických diktátů, skutečně vybírat daň od lidstva, získávat základní zdroj nezasloužené prosperity, rentu hegemona.Právě takzvaný Západ pošlapal princip nedotknutelnosti hranic. A nyní podle svého uvážení rozhoduje o tom, kdo má právo na sebeurčení a kdo ne, kdo si ho nezaslouží. Proč oni tak rozhodují, kdo jim dal takové právo, je nepochopitelné.Anglosasové prakticky začali ničit evropskou energetickou strukturu. Západ celou tu dobu vyhledával a stále vyhledává další šanci, jak nás zasáhnout, oslabit a zničit Rusko, o čemž vždy snili. Rozdělit náš stát, postavit národy proti sobě, odsoudit je k chudobě a vyhynutí. Prostě jim nedává spát to, že je na světě tak veliká, obrovská země s jejím územím, přírodním bohatstvím, zdroji, s lidmi, kteří nikdy nebudou žít podle cizích příkazů. Chtěl bych připomenout, že se nároky na světovou nadvládu již několikrát v minulosti rozbily o odvahu a houževnatost našich lidí. Rusko bude vždy Ruskem, my i nyní ubráníme jak naše hodnoty, tak i naši Vlast. Nepřejí nám svobodu, ale chtějí nás vidět jako kolonii. Nechtějí rovnocennou spolupráci, ale loupež. Nechtějí nás vidět jako svobodnou společnost, ale jako dav bezduchých otroků.Oni vůbec nepotřebují Rusko, my ho potřebujeme. Už to nebude jako dříve Chci zopakovat: už to nebude jako dřív. Bitevní pole, na které nás vyzval osud, je bojištěm za náš národ, za velké, historické Rusko. Za námi stojí pravda. Za námi stojí Rusko.Vážení přátelé, dnes bojujeme za spravedlivou a svobodnou cestu, především za sebe samotné, za Rusko. Aby diktát a despotismus navždy zůstaly minulostí. Jsem přesvědčen, že země a národy chápou, že politika postavená na výjimečnosti kohokoliv, na potlačování jiných kultur a národů je ve své podstatě trestná. Že musíme obrátit tuto hanebnou stránku. Započatý kolaps západní hegemonie je nezvratný. A znovu zopakuji: jako dříve to už nebude.Vladimir Putin po projevu podepsal s Denisem Pušilinem, Leonidem Pasečnikem, Jevgenijem Baliсkým a Vladimirem Saldem smlouvy o přijetí do Ruské federace Doněcké lidové republiky, Luhanské lidové republiky, Záporožské a Chersonské oblasti. Od 23. do 27. září se v DLR a LLR a také v Chersonské oblasti a na osvobozených územích Záporožské oblasti konala referenda o vstupu těchto regionů do Ruska. Ve všech zmíněných krajích se drtivá většina hlasujících vyslovila pro.

