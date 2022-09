https://cz.sputniknews.com/20220930/v-dusledku-ostrelovani-severodonecka-os-ukrajiny-byla-znicena-budova-s-byvalou-kancelari-mise-osn-18700673.html

V důsledku ostřelování Severodoněcka OS Ukrajiny byla zničena budova s bývalou kanceláří mise OSN

V důsledku ostřelování Severodoněcka OS Ukrajiny byla zničena budova s bývalou kanceláří mise OSN

Ozbrojené síly Ukrajiny ostřelovaly v noci na pátek 30. září Severodoněck z amerického salvového raketometu HIMARS, v důsledku útoku byla zničena budova, v níž... 30.09.2022, Sputnik Česká republika

„Ze strany ukrajinských ozbrojených útvarů byl v 02.50 zaznamenán dělostřelecký útok na město Severodoněck za použití salvového raketometu HIMARS (tři rakety). V důsledku ostřelování byla zničena budova, v níž se nacházela dříve kancelář mise OSN,“ oznámilo zastupitelství na svém Telegramu.Dříve téhož dne bylo oznámeno, že OS Ukrajiny zaktivizovaly ostřelování LLR a podnikly devět útoků na tento region v průběhu 24 hodin.Podle informace Společného centra bylo zaznamenáno ostřelování obcí Zolotoje-5, Svatovo, Kremennnaja, Ruběžnoje, Vrubovka, Privolje, Lantratovka a Lisičansk. Na města a vesnice se střílelo ze salvových raketometů M142 HIMARS – bylo z nich vystřeleno 13 střel typu M31 GMLRS, z děl ráže NATO 155 mm (26 střel), a také z tanků (čtyři střely).29. září bylo oznámeno, že OS Ukrajiny ostřelovaly LLR a odpálily celkem 11 střel na tři obce. Byl zaznamenán dělostřelecký útok na obci Privolje (čtyři střely), a na město Lisičansk za použití děla ráže 155 mm (čtyři střely). Na osadu Kremennaja byly odpáleny tři střely ze salvového raketometu HIMARS.Kromě toho v důsledku ostřelování ze strany OS Ukrajiny města Zolotoje v Severodoněckém okrese LLR byl zničen Kulturní dům. Uvádělo se, že na město byly odpáleny čtyři střely ze salvového raketometu HIMARS.27. září skončila referenda o zapojení DLR, LLR, Záporožské a Chersonské oblasti o začlenění do RF. V DLR pro začlenění do RF hlasovalo 99,23 % obyvatel regionu, v LLR – 98,42 %, v Chersonské oblasti – 87,05 %, a v Záporožské oblasti – 93,11 %.Rusko oznámilo 24. února zahájení speciální operace na ochranu pokojného obyvatelstva Donbasu. Byla zahájena na pozadí vyostření situace v regionu, k němuž došlo v polovině února. Úřady DLR a LLR oznámily tehdy stále častější ostřelování ze strany ukrajinských vojsk, vyhlásily evakuaci civilistů do RF a požádaly o uznání nezávislosti. 21. února podepsal prezident RF Vladimir Putin příslušné dekrety.

