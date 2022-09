https://cz.sputniknews.com/20220930/vybuchy-na-plynovodech-nord-stream-jsou-vyhodne-pro-usa-je-presvedcen-tajemnik-rady-bezpecnosti-rf-18700552.html

Výbuchy na plynovodech Nord Stream jsou výhodné pro USA, je přesvědčen tajemník Rady bezpečnosti RF

Výbuchy na plynovodech Nord Stream jsou výhodné pro USA, je přesvědčen tajemník Rady bezpečnosti RF

USA jsou hlavním beneficientem výbuchů na plynovodech v Baltském moři, prohlásil tajemník Rady bezpečnosti RF Nikolaj Patrušev. 30.09.2022, Sputnik Česká republika

„Doslova v prvních minutách po informaci o explozích na plynovodech Nord Stream a Nord Stream 2 zahájil Západ aktivní kampaň na hledání viníků. Je však zřejmé, že hlavním beneficientem, především ekonomickým, jsou USA,“ řekl Patrušev na poradě šéfů tajných služeb členských zemí SNS v Moskvě.K podobné situaci s vyhozením do povětří podvodního potrubí v přístavu Puerto Sandino v Nikaragui už došlo v říjnu roku 1983, připomněl.V pondělí došlo k teroristickým útokům hned na dva ruské exportní plynovody do Evropy. Podle informace dánských a švédských úřadů byly zjištěny dvě netěsnosti v plynovodu Nord Stream a jedna – v plynovodu Nord Stream 2 u ostrova Bornhom. Německo, Dánsko a Švédsko nevylučují cílevědomou diverzi.Provozovatel plynovodu Nord Stream – Nord Stream AG oznámil, že mimořádná situace na plynovodech je bezprecedentní a že termíny oprav není možno odhadnout. Kreml označil tento incident za akt mezinárodního terorismu.Provoz plynovodu Nord Stream bylo zastaven koncem srpna kvůli problémům s opravami turbín Siemens, které byly vyvolány sankcemi Západu. Potrubí však bylo i nadále naplněno plynem. Nord Stream 2 dostavěný v roce 2021, ale dosud neuvedený do provozu, byl také naplněn plynem.Generální prokuratura RF iniciovala zahájení trestního řízení v kauze akt mezinárodního terorismu. První náměstek stálého zástupce Ruska při OSN Dmitrij Poljanskij prohlásil, že mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN v souvislosti s diverzemi bylo stanoveno na 21.00 SELČ v pátek.

