Ruský novinář zahynul v bojích u Avdějevky

Ruský novinář zahynul v bojích u Avdějevky

Alexej Iljaševič, novinář kaliningradského RuBaltic.Ru, zahynul v bojích u Avdějevky, řekl šéfredaktor Alexandr Nosovič. 01.10.2022, Sputnik Česká republika

„Bylo oznámeno, že můj přítel, student a spoluautor, publicista RuBaltic.Ru Alexej Iljaševič, zahynul v bojích u Avdějevky,“ napsal Nosovič na webu RuBaltic.Ru.Iljaševič také působil jako expert na webu Sputnik Belarus.Iljaševič je rodák z Jenakijeva v DLR. V roce 2014 maturoval, ale po ročním studiu na Charkovské univerzitě se vrátil do republiky.Podle jeho slov se tehdy Iljaševič dobrovolně přihlásil do řad Lidových milicí DLR a odešel do první linie.

