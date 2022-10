https://cz.sputniknews.com/20221001/sojgu-v-rusku-nebudou-v-ramci-castecne-mobilizace-povolavany-zeny--18708975.html

Šojgu: V Rusku nebudou v rámci částečné mobilizace povolávány ženy

Šojgu: V Rusku nebudou v rámci částečné mobilizace povolávány ženy

Částečná mobilizace se žen nedotkne, řekl novinářům ministr obrany Sergej Šojgu. 01.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-01T16:44+0200

2022-10-01T16:44+0200

2022-10-01T16:44+0200

svět

rusko

mobilizace

ženy

vojenské operace

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/370/34/3703457_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_394f0821d4a1eaaa069e5119dfb0c5a1.jpg

„Ne. To nebylo ani v plánech do budoucna. Nebudeme povolávat ženy,“ odpověděl na příslušnou otázku.Podle ministrových slov nebudou předvoláni v rámci částečné mobilizace ani studenti komerčních vysokých škol se státní akreditací.Uvedl také, že vzhledem k vysoké vytíženosti vojenských správ byl začátek podzimního odvodu posunut z 1. října na 1. listopadu, ale odchod vojáků základní služby do civilu bude probíhat podle plánu.Od 21. září probíhá v Rusku částečná mobilizace. Jak vysvětlil ministr Šojgu, je potřeba kontrolovat linii dotyku o délce tisíc kilometrů a osvobozená území na Ukrajině. Plánuje se povolat až 300 tisíc záložníků - především těch, kteří sloužili v armádě, mají zkušenosti a vojenskou specializaci.

https://cz.sputniknews.com/20220928/rusko-proziva-osudovou-etapu-svych-dejin-prohlasil-lavrov-18695439.html

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

rusko, mobilizace, ženy, vojenské operace, ukrajina