The Hill: Jednota NATO vůči Ukrajině se začala rozpadat

The Hill: Jednota NATO vůči Ukrajině se začala rozpadat

Jednota NATO vůči Ukrajině je ohrožena, píše William Molony pro časopis The Hill. 01.10.2022

„Úměrně tomu, jak ekonomické problémy zachvacují členské země aliance a způsobují doprovodnou politickou nestabilitu, jednota aliance vůči Ukrajině se stále více rozpadá,“ uvádí se v příspěvku.Autor označuje pozici Turecka, které blokuje vstup Švédska a Finska do NATO, zatímco ostatní členské země proti tomu nejsou, za výrazný příklad krachu jednoty. Pozornost si zaslouží také situace s vývozem ukrajinského obilí do Evropy, podotýká se v článku.Podle slov novináře si Evropané pamatují také to, že se Bidenova administrativa neporadila se svými partnery v NATO před náhlým a nekompetentním odchodem z Afghánistánu. A to také napomáhá růstu obav ohledně předvídatelnosti a spolehlivosti USA jako spojence, dodává autor.Volodymyr Zelenskyj již dříve prohlásil, že Ukrajina podává urychleně přihlášku do NATO. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v rámci komentáře k Zelenskému prohlášení zdůraznil, že NATO soustředí úsilí na poskytování Kyjevu pomoci v sebeobraně.

