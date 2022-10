https://cz.sputniknews.com/20221001/v-osn-se-domnivaji-ze-incident-na-nord-stream-vyvola-otresy-na-energetickych-trzich-18706994.html

V OSN se domnívají, že incident na Nord Stream vyvolá otřesy na energetických trzích

V OSN se domnívají, že incident na Nord Stream vyvolá otřesy na energetických trzích

Čína je ochotna spolupracovat se všemi stranami kvůli zajištění bezpečnosti transhraniční infrastruktury po incidentu na plynovodech Nord Stream, který vyvolá... 01.10.2022, Sputnik Česká republika

„Jsme vážně znepokojeni nedávnými četnými úniky plynu na plynovodech Nord Stream, které byly doprovázeny silnými výbuchy. Plynovody Nord Stream jsou hlavní trasou přepravy energetických nosičů v Evropě a zajišťují dodávky životně důležitého plynu do 23 evropských zemí,“ prohlásil Geng Shuang, jehož slova jsou uvedena na webových stránkách mise ČLR při OSN.Podotkl, že fyzické zničení plynovodů zkomplikovalo problém nedostatečného zásobování energií v Evropě, „spotřebitelé na celém světě, mj. v rozvojových zemích, nejspíše utrpí jím vyvolanými otřesy na energetických trzích a růstem cen energetických nosičů“.Geng Shuang poukázal na to, že únik plynu pokračuje a ovlivňuje námořní dopravu a ekologickou situaci.V pondělí došlo k teroristickým útokům hned na dva ruské exportní plynovody do Evropy. Německo, Dánsko a Švédsko nevylučují cílevědomou diverzi. Ruská strana oficiálně požádala Dánsko o informaci na Nord Stream hned po incidentu. Dánské úřady informovaly RF o výbuších v místech unikání plynu. Provozovatel plynovodu Nord Stream AG oznámil, že mimořádná situace na plynovodech je bezprecedentní a že termíny oprav se nedají odhadnout.

