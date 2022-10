https://cz.sputniknews.com/20221002/byvaly-poradce-nato-promluvil-o-tom-jak-se-zapad-chytil-do-lecky-kvuli-rusku-18710352.html

Bývalý poradce NATO promluvil o tom, jak se Západ chytil do léčky kvůli Rusku

Bývalý poradce NATO promluvil o tom, jak se Západ chytil do léčky kvůli Rusku

Západ se chytil do pasti, když se pokusil zničit Rusko sankcemi, řekl v rozhovoru pro Grayzone bývalý důstojník švýcarské rozvědky a poradce NATO, plukovník... 02.10.2022, Sputnik Česká republika

Poznamenal, že USA záměrně vyprovokovaly konflikt na Ukrajině, aby ho využily jako nástroj v boji s Moskvou.Plukovník vysvětlil, že podle původních plánů Washingtonu měly sankce způsobit Rusku obrovské škody a bojové akce by skončily velmi rychle. Avšak nevyšlo jim to a Ukrajina padla za „oběť chyby” svých spojenců.„Zavádíme proti němu (pozn. - Rusku) stále další a další sankce, ale bezvýsledně. Západ se chytil do léčky vlastní chyby, ale pro Ukrajinu je to velmi smutné,” zdůraznil důstojník.Západ se podle jeho názoru dnes marně snaží politicky oslabit Moskvu.

