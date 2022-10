https://cz.sputniknews.com/20221002/byvaly-poradce-sefa-pentagonu-sdelil-kdo-mohl-zautocit-na-nord-stream-18710519.html

Bývalý poradce šéfa Pentagonu sdělil, kdo mohl zaútočit na Nord Stream

Bývalý poradce šéfa Pentagonu sdělil, kdo mohl zaútočit na Nord Stream

Podniknout útok na ruské plynovody Nord Stream a Nord Stream 2 mohly USA nebo Velká Británie, prohlásil na YouTube kanálu Judging Freedom americký plukovník ve... 02.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-02T12:22+0200

2022-10-02T12:22+0200

2022-10-02T12:22+0200

svět

nord stream 2

pentagon

rusko

usa

německo

útok

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/18696778_0:63:1401:851_1920x0_80_0_0_44bece31918a9ffb26e11818781dfa6d.jpg

„Musíme pochopit, které státní orgány měly možnost to udělat. Je to Královské loďstvo a loďstvo USA. Myslím, že je to dost jasné,” řekl.Plukovník vysvětlil, že plynovod má neobyčejně pevné potrubí díky své konstrukci, proto na jeho poškození bylo zapotřebí stovek kilogramů tritolu.Poukázal přitom na absurditu obvinění na adresu Ruska. McGregor připomněl velké příjmy Moskvy z exportu paliv. Zničení Nord Stream není výhodné ani pro SRN, která měla zájem na přísunu ruského plynu.Únik modrého paliva byl zjištěn 26. září hned na dvou ruských exportních plynovodech Nord Stream a Nord Stream 2. Provozovatelská společnost Nord Stream AG prohlásila, že havárie je bezprecedentní a termíny oprav se nedají odhadnout.Seismologické centrum ve Švédsku zaregistrovalo v místech úniku silné exploze pod vodou. Německé a dánské úřady nevylučují, že příčinou mimořádné události byly diverze.Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová předtím prohlásila, že NATO provádělo cvičení s použitím hlubinného zařízení v prostoru, kde došlo k incidentům na Nord Stream a Nord Stream 2.V Kremlu označili tuto událost za světový terorismus. Prezident Vladimir Putin řekl, že „Anglosasům již nestačí sankce” a začali ničit celoevropskou energetickou infrastrukturu.

https://cz.sputniknews.com/20220929/analytik-promluvil-o-riziku-incidentu-s-potrubim-nord-stream-18699109.html

pentagon

rusko

usa

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

nord stream 2, pentagon, rusko, usa, německo, útok