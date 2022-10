https://cz.sputniknews.com/20221002/noviny-the-new-york-times-napsaly-o-hlavnim-signalu-putina-v-jeho-nedavnem-projevu-18711471.html

Noviny The New York Times napsaly o hlavním signálu Putina v jeho nedávném projevu

Noviny The New York Times napsaly o hlavním signálu Putina v jeho nedávném projevu

Prezident RF Vladimir Putin upozornil Západ ve svém projevu na mítinku a koncertě na Rudém náměstí, že je připraven bojovat do konce, píše list The New York... 02.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-02T18:22+0200

2022-10-02T18:22+0200

2022-10-02T18:22+0200

svět

vladimir putin

the new york times

projev

rétorika

rusko

západ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/18711760_0:0:3227:1816_1920x0_80_0_0_b0c01d9ac27f48cf62f132b47a6ec4f6.jpg

„Putin chtěl ukázat Západu své odhodlání, že nepodlehne sankcím a dodávkám zbraní Ukrajině a že bude bojovat dál,” uvádí se v článku.Autoři publikace mají dojem, že ruský prezident ukázal ostatnímu světu přání postavit se do čela globálního hnutí proti hegemonii USA.Vladimir Putin promluvil na pátečním mítinku a koncertě na Rudém náměstí na počest výsledků referend o vstupu DLR, LLR, Chersonské a Záporožské oblasti do Ruska. Označil den podepsání smluv za historický a zdůraznil, že Moskva poskytla občanům těchto regionů právo volby a oni ji učinili.Krátce předtím se v Georgijevském sále Kremlu konala ceremonie podepsání smluv o připojení k Rusku Doněcké a Luhanské lidové republiky, Záporožské a Chersonské oblasti. Dokument podepsal Vladimir Putin a hlavy regionů: Denis Pušilin, Leonid Pasečnik, Jevgenij Balickij a Vladimir Saldo.

https://cz.sputniknews.com/20220930/putin-se-obratil-na-rusy-se-slovy-o-zacleneni-novych-regionu-do-rf-18705392.html

rusko

západ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

vladimir putin, the new york times, projev, rétorika, rusko, západ