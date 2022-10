https://cz.sputniknews.com/20221002/ustavni-soud-rf-smlouvy-o-prijeti-novych-subjektu-jsou-v-souladu-s-ustavou-rf-a-budou-schvaleny-18711866.html

Ústavní soud RF: Smlouvy o přijetí nových subjektů jsou v souladu s Ústavou RF a budou schváleny

Ústavní soud RF: Smlouvy o přijetí nových subjektů jsou v souladu s Ústavou RF a budou schváleny

Ústavní soud Ruska uznal smlouvy o přijetí do RF Doněcké a Luhanské lidové republiky a také Záporožské a Chersonské oblasti za odpovídající Ústavě RF, jak... 02.10.2022, Sputnik Česká republika

„Uznat mezinárodní smlouvu, která dosud nenabyla platnosti, mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou o začlenění Doněcké lidové republiky do Ruské federace, a vytvoření nového subjektu v Ruské federaci, za odpovídající Ústavě Ruské federace,” uvádí se v usnesení o přijetí DLR do RF.Stejná usnesení byla přijata o LLR a Záporožské a Chersonské oblasti.Žádost prezidenta RF Vladimira Putina o prověření ústavnosti smluv o přijetí Chersonské a Záporožské oblasti, Doněcké a Luhanské lidové republiky do RF a vytvoření nových subjektů Ruska obdržel Ústavní soud v pátek poté, co prezident podepsal příslušné smlouvy během ceremonie v Kremlu.Předseda kontrolního výboru Státní dumy Oleg Morozov sdělil Sputniku, že po podepsání mezinárodních smluv o přijetí do sestavy RF Doněcké a Luhanské lidové republiky a také Záporožské a Chersonské oblasti budou tyto dokumenty projednány Ústavním soudem, Státní dumou a Radou federace.

