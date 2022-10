Maďarsko je ochotno pomoci Srbsku s plynem

„Jsme Srbům vděční, protože přes ně dnes vede jediná cesta pro dodávky plynu z východu do Maďarska. Je to doba, kdy se každý stará jen o sebe. A Srbové v této situaci nevypínají maďarský objem plynu a on přichází beze ztrát do Maďarska, což považujeme za velmi vážné přátelské gesto. V Maďarsku máme dostatečné množství plynu na normální provoz po dobu pěti až šesti měsíců. A mohu s klidem říci, že dokud bude plyn v Maďarsku, bude i v Srbsku, budeme si nějakým způsobem pomáhat, protože nezapomeneme, že v této těžké době plyn proudil ze Srbska do Maďarska,“ řekl Orbán na společné tiskové konferenci s vedoucími představiteli Srbska a Rakouska - Aleksandarem Vučićem a Karlem Nehammerem po trilaterálním summitu o problémech nelegální migrace.