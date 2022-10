https://cz.sputniknews.com/20221003/rusky-velvyslanec-v-polsku-skvele-zareagoval-na-protest-polskeho-mzv-v-souvislosti-s-referendy-18715572.html

Ruský velvyslanec v Polsku skvěle zareagoval na protest polského MZV v souvislosti s referendy

Sergej Andrejev byl v pondělí předvolán na polské ministerstvo zahraničí kvůli referendu v Doněcké a Luhanské lidové republice a Chersonské a Záporožské... 03.10.2022, Sputnik Česká republika

Ruský velvyslanec v Polsku Sergej Andrejev předal v reakci na předvolání náměstku ministra zahraničí republiky Marcinu Przydaczovi text pátečního projevu ruského prezidenta Vladimira Putina, proneseného během slavnostního podepisování smluv o vstupu DLR, LLR, Chersonské a Záporožské oblasti do RF.Po odchodu z ministerstva řekl, že tam byl požádán, aby odsoudil minulá referenda a výměnou získal podporu polských úřadů. Samozřejmě odmítl nejen návrh, ale obecně jakoukoli diskusi na toto téma.„Naše postoje jsou zcela diametrálně odlišné, je jasné, že nenajdeme vzájemné porozumění. Bylo mi řečeno, že pokud se s pracovníky velvyslanectví rozhodneme distancovat se a odsoudit politiku ruského vedení, pak zde najdeme všemožnou podporu. Drzost bez hranic.”Andrejev dodal, že DLR, LLR, Záporožská a Chersonská oblast se navždy stanou územím Ruské federace.Referenda o vstupu DLR, LLR, Chersonské a Záporožské oblasti do Ruské federace se konala 23.-27. září. Podle výsledků sčítání 100 % hlasů se pro vstup do RF vyslovilo 99,23 % v DLR, 98,42 % v LLR, 87,05 % v Chersonské oblasti a 93,11 % v Záporožské oblasti.Prezident RF Vladimir Putin 30. září v Kremlu vystoupil s projevem věnovaném výsledkům referenda v DLR, LLR, Chersonské a Záporožské oblasti, a poté podepsal s jejich zástupci smlouvy o připojení těchto regionů k Rusku.

