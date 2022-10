https://cz.sputniknews.com/20221003/v-nato-vysvetlili-proc-aliance-odmita-pomahat-zelenskemu-18713992.html

V NATO vysvětlili, proč aliance odmítá pomáhat Zelenskému

V NATO vysvětlili, proč aliance odmítá pomáhat Zelenskému

NATO nereaguje na žádosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o pomoc, protože Kyjev není členem aliance, řekl v rozhovoru pro Spiegel stálý zástupce... 03.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-03T17:08+0200

2022-10-03T17:08+0200

2022-10-03T17:08+0200

svět

nato

ukrajina

volodymyr zelenskyj

rusko

konflikt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/956/98/9569850_0:98:2281:1381_1920x0_80_0_0_fff0f10842ccdd5b03211afe6cee7e52.jpg

„Ukrajina není členským státem NATO. Proto nemáme žádné závazky ve sféře kolektivní sebeobrany. <…> Také v žádném případě nechceme, aby se NATO aktivně účastnilo bojových akcí,” řekl diplomat v odpovědi na poznámku, že ukrajinský lídr nejednou žádal alianci o pomoc.Stálý zástupce zdůraznil, že vstup NATO do konfliktu vyústí do velké války za účasti 30 států, které si nikdo nepřejí.König rovněž poznamenal, že pomoc Kyjevu od jeho západních spojenců z NATO je právě pomoc jednotlivých zemí a nikoli samotné aliance.Rusko předtím zaslalo zemím NATO nótu kvůli dodávkám zbraní Ukrajině. Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov upozornil, že všechny náklady obsahující zbraně pro Kyjev budou legitimním terčem pro spojenecké síly. Ministerstvo zahraničí také prohlásilo, že země NATO, které dodávají zbraně Ukrajině, „si hrají s ohněm”. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov řekl, že pumpování Západem zbraní do Kyjeva nepřispívá k úspěchu rusko-ukrajinských jednání a bude mít negativní účinek.

https://cz.sputniknews.com/20221001/the-hill-jednota-nato-vuci-ukrajine-se-zacala-rozpadat-18707166.html

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

nato, ukrajina, volodymyr zelenskyj, rusko, konflikt