https://cz.sputniknews.com/20221004/demonstrace-hrozby-kvuli-americkym-zbranim-korejsky-odbornik-promluvil-o-novem-startu-rakety-18718928.html

Demonstrace hrozby kvůli americkým zbraním. Korejský odborník promluvil o novém startu rakety

Demonstrace hrozby kvůli americkým zbraním. Korejský odborník promluvil o novém startu rakety

Kim Dong-yup, docent Univerzity severokorejských výzkumů, okomentoval pro Sputnik další start balistické rakety, který uskutečnila Severní Korea. 04.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-04T12:56+0200

2022-10-04T12:56+0200

2022-10-04T12:56+0200

názory

nosná raketa

kldr

expert

testování

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/33/78/337852_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_9693b33a4110748cd7f29843db364e9e.jpg

„Vzhledem k tomu, že větší část amerických sil a prostředků strategického určení přemísťovaných do oblasti Korejského poloostrova přichází z Guamu, dá se ten poslední start pokládat za pokračování v sérii startů balistických raket krátkého doletu, která je reakcí na návštěvu letadlové lodě Ronald Reagan v Pusanu. Je to výraz nespokojenosti a demonstrace hrozby americkým strategickým zbraním umísťovaným na Korejském poloostrově,“ prohlásil odborník.Dong-yup se přiklání k domněnce, že by to mohla být zkouška zdokonalené verze rakety Hwasong-12 s pokusem o zvýšení jejího doletu. „Možná dokonce i Hwasong-15 nebo Hwasong-17, avšak odpálené nikoli z ostrého úhlu, ale první zkouška jejich reálného doletu, i když poněkud zkráceného. V průběhu podobných zkoušek by se dala ověřit také technologie opětovného vstupu do atmosféry. Tím spíše, že soudě podle času a vzdálenosti probíhal dnešní start rakety rychleji, než u předchozích verzí Hwasongu-12,“ řekl.Podle názoru odborníka je na pořadí pravděpodobně start SLBM (typu Pukkykson-3) z ponorky a zkoušky mezikontinentální balistické rakety na reálný dolet:Jediný, kdo by měl být s tím spokojen, je (japonský premiér) Kišida, který už od rána vyvíjí bouřlivou aktivitu a učinil tvrdá prohlášení. Pro něho je to příležitost zvýšit svůj rating, a proto snad mají Japonci z toho velkou radost“.Podle prohlášení jihokorejského generálního štábu, které bylo vydáno o něco později, uletěla raketa přes 4,5 tisíce km, vystoupila do výšky přes 970 km a dosáhla rychlosti kolem 17 Ma. Detailní charakteristiky upřesňují jihokorejská a americká rozvědka.Kdy odpovídal na otázku Sputniku o neužitečnosti systémů PVO pro rakety schopné vyvíjet rychlost až 17 Ma, profesor Kim poznamenal, že efektivita ochrany před útoky raket podobného druhu není zaručena.

https://cz.sputniknews.com/20221003/madarsko-je-ochotno-pomoci-srbsku-s-plynem-18716424.html

kldr

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

nosná raketa, kldr, expert, testování