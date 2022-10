https://cz.sputniknews.com/20221004/ministr-obrany-rf-sojgu-do-os-rf-se-dostavilo-pres-200-tisic-povolanych-v-castecne-mobilizaci-18720006.html

Ministr obrany RF Šojgu: Do OS RF se dostavilo přes 200 tisíc povolaných v částečné mobilizaci

Ministerstvo obrany RF splnilo plány částečné mobilizace na více než dvě třetiny. Vyplývá to z projevu šéfa obranného rezortu Sergeje Šojgua na selektorové... 04.10.2022, Sputnik Česká republika

„Do dneška se dostavilo do armády přes 200 tisíc lidí… Cvičení vojenského personálu nově zformovaných útvarů se provádí na 80 polygonech a v šesti učebních střediscích,“ oznámil.Úřední osoby musí zabezpečit mobilizované komplety oblečení a jiným majetkem a přidělit jim vojenské hodnosti.Šojgu zdůraznil, že osoby povolané v rámci částečné mobilizace se budou posílat do oblasti speciální vojenské operace teprve po bojové koordinaci s již nasazenými jednotkami. Velitele vojsk vojenských okruhů a Severního loďstva požádal, aby „za účelem co nejrychlejší adaptace branců bojové situaci byla prováděna jejich dodatečná příprava pod vedením důstojníků s bojovými zkušenostmi“.

