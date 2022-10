https://cz.sputniknews.com/20221004/udalosti-prerastli-do-proxy-vojny-medzi-usa-a-rf-analytik-vysvetlil-co-stoji-za-misiou-v-nemecku-18720482.html

„Udalosti prerástli do proxy vojny medzi USA a RF". Analytik vysvetlil, čo stojí za misiou v Nemecku

„Udalosti prerástli do proxy vojny medzi USA a RF". Analytik vysvetlil, čo stojí za misiou v Nemecku

Minulý štvrtok časopis NYT informoval o plánoch Pentagonu zriadiť novú misiu v Nemecku, ktorá má zefektívniť školenie Ukrajinských vojakov.

V článku v New York Times 29. septembra Pentagon Plans to Set Up a New Command to Arm Ukraine, Officials Say (Predstavitelia tvrdia, že Pentagon plánuje vytvoriť nové velenie na vyzbrojovanie Ukrajiny) sa uvádza, že ministerstvo obrany USA plánuje vytvoriť v nemeckom Wiesbadene veliteľské centrum pre riadenie a kontrolu opatrení na podporu Ukrajiny zo strany americkej vlády a jej spojencov v EU a NATO. Misia bude podliehať veliteľovi zjednotených ozbrojených síl NATO v Európe generálovi Christopherovi Cavolimu. Prečo sa podobné stredisko vytvára? Ako ovplyvní bezpečnostnú situáciu v Európe?František Škvrnda: Hneď na začiatku uvediem, že to je ďalšie potvrdenie toho, že udalosti na Ukrajine prerástli do proxy vojny medzi USA a RF. Boje na Ukrajine trvajú už viac ako sedem mesiacov a vojenská podpora a pomoc Ukrajine zo strany USA a ich spojencov prispieva k ich predlžovaniu. Žiaľ prináša to aj viac obetí na životoch i veľké materiálne škody aj pre samotnú Ukrajinu.Pre mňa ako obyvateľa členského štátu EÚ je nepochopiteľné, že Brusel absolútne rezignoval na diplomaciu a akékoľvek hľadanie spôsobu ukončenia bojov. Rovnako zlé je aj to, že v dôsledku posadnutosti Západu protiruskými sankciami, ale aj stratou zmyslu vedenia EÚ pre realitu, sa dramaticky zhoršuje sociálno-ekonomická situácia v celej Európe. Vzniká vlna protestov obyvateľstva voči tejto politike, ale neoliberálno globalistický systém EÚ je politicky i právne systémovo a sofistikovane vybudovaný tak pevne, že zatiaľ si z týchto protestov vedenie v Bruseli ťažkú hlavu nerobí. Osobne som pesimistom, že sa v súčasnej situácii takýmto spôsobom niečo zmení. Je však nepredvídateľné, k čomu povedie výbušná zmes sociálno-ekonomickej krízy, nedostatku energetických zdrojov a zhoršovania životných podmienok európskeho obyvateľstva. Ak protesty prekročia určité medze, povedú k nepokojom, možno aj s násilím a následky môžu byť veľmi zlé.Obávam sa najmä rastu vplyvu pravicovo radikálnych a extrémistických síl, využívajúcich pokryteckú politiku vedenia EÚ, ktoré sa dostalo úplne do područia Washingtonu. Brusel uskutočňuje kroky, ktoré nie sú v súlade so záujmami EÚ, jej členských štátov a ani obyvateľov a čím ďalej, tým viac im škodia. Varovné je aj to, že ľavicové strany v EÚ, ktoré sa hlásia k stredovej orientácii a liberalizmu, podporujú predlžovanie bojov na Ukrajine a tiež sa úplne vzdali záujmu o diplomaciu, čím napomáhajú posilňovaniu pravice a pôdy pre realizáciu jej populistických krokov, ktoré skrývajú rôzne riziká.Ak odhliadneme od toho, že vytvorenie nového velenia USA v Európe nie je v súlade s medzinárodným právom, ide znovu len o ďalší prvok, ktorý prinesie eskaláciu napätia a predlžovanie bojov. Generál Christopher Cavoli sa stal hlavným veliteľom NATO ako aj hlavným veliteľom ozbrojených síl USA v Európe (čo ukazuje, v koho záujme vojská NATO v Európe pôsobia...) v júli tohto roku a v nadväznosti na úmysly svojho predchodcu predložil nové návrhy na pôsobenie v súčasnej situácii. V rámci ich posudzovania v Pentagone sa uvažuje aj o vytvorení strediska (veliteľstva) pre koordináciu pôsobenia na Ukrajine. Očakáva sa, že k nemu dôjde v najbližších týždňoch. O „projekte“ sa však verejne nediskutuje a aj zdroje informácií pre noviny vystupovali v anonymite. Predpokladá sa, že nová zložka by mala pôsobiť vo Wiesbadene, kde je veliteľstvo Pozemných síl USA v Európe. V súčasnosti je tam asi 3 000 vojakov. Celá americká „vojenská komunita“ v meste a okolí má však okolo 16 000 ľudí. V novej zložke by malo pôsobiť asi 300 osôb a mala by zlepšiť plánovanie a organizáciu vojenskej pomoci a podpory USA pre Ukrajinu, ktorá sa údajne vo februári pripravila len improvizovane a narýchlo. Má pri tom spolupracovať aj s ďalšími organizáciami štátov NATO a EÚ, ktoré dodávajú zbrane na Ukrajinu a podieľajú sa na výcviku jej vojakov.Zdôrazním, že podľa môjho názoru, vytvorenie toho strediska (veliteľstva) dokazuje, že USA majú záujem v bojoch na Ukrajine vyčerpať a oslabiť RF, pričom na to paradoxne doplácajú aj štáty EÚ, ktoré sa do týchto aktivít zapájajú. Tento krok európskej bezpečnosti ničím neprispeje, iba ju zhorší a prejaví sa na ďalších sociálno-ekonomických komplikáciách a raste napätia v štátoch EÚ. Okrem toho už viackrát sa poukázalo na to, že zásoby niektorých zbraní sa v štátoch NATO a EÚ v dôsledku dodávok na Ukrajinu vyčerpali. Ich doplnenie si vyžaduje výrazný rast vojenských výdavkov, čo je na pozadí súčasnej ekonomickej situácie tiež mimoriadne škodlivé.Mohol by ste zhodnotiť poškodení plynovodu Nord Stream z pohľadu energetickej bezpečnosti Európy? Možno incident hodnotiť ako teroristický čin a prečo?Poškodenie plynovodov Nord Stream je v súčasných podmienkach medzinárodnej bezpečnosti bezprecedentným činom. Väčšina komentárov aj bez toho, aby sa zaoberali tým, kto ho vlastne spáchal, poukazovali na to, že na to doplatí Rusko, ale predovšetkým odberatelia jeho plynu v Európe. Žiaľ, za nepriaznivej zhody okolností, môže dôjsť aj k úplnému znefunkčneniu plynovodu, čoho sa obávajú najmä v Nemecku. Možno ide len o zhodu okolností, ale k poškodeniu plynovodov došlo tesne potom, ako sa v Nemecku ozývali z niektorých politických i hospodárskych kruhov hlasy o nevyhnutnosti využívania aspoň jednej vetvy, aby sa zabránilo kolapsu ekonomiky. Jediný, kto z tohto poškodenia môže mať osoh, sú USA.Nebudem sa zaoberať otázkou, kto spôsobil poškodenie plynovodov, pričom úvahy o tom, že by to urobilo Rusko, sa vymykajú akejkoľvek logike a nie sú na to ani žiadne dôkazy, okrem výmyslov rusofóbnych politikov, novinárov, odborníkov a pod. Symptomatický bol choromyseľný výplod bývalého poľského ministra zahraničných vecí a ministra obrany, dnes europoslanca, Radosława Sikorského na sociálnej sieti, v ktorom sa poďakoval USA za poškodenie plynovodu Nord Stream. Zakrátko ho však zrejme pod vplyvom kritiky zo všetkých možných strán, vymazal.Z hľadiska bezpečnostnej teórie i politiky ide jednoznačne o teroristický čin, lebo zámerne spôsobil veľké ekonomické škody a svojimi následkami ohrozuje aj tak zložitú energetickú situáciu v Európe. Pri poškodení plynovodov nezahynuli našťastie ľudia, ale v dôsledku jeho následkov, môžu vzniknúť problémy, ktoré neskôr ohrozia zdravie i životy ľudí.

