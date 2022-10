https://cz.sputniknews.com/20221005/staneme-se-de-industrializovanou-zemi-vitaskova-o-moznem-osudu-cr-po-vybuchu-na-nord-stream--18722956.html

Staneme se de-industrializovanou zemí. Vitásková o možném osudu ČR po výbuchu na Nord Stream

Kandidátka na post prezidenta České republiky a bývalá ředitelka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková v rozhovoru zhodnotila referenda o připojení... 05.10.2022, Sputnik Česká republika

Ve svém projevu 30.9 prezident RF Vladimir Putin sdělil, že nezcizitelné právo na sebeurčení občanů v Lugansku, Doněcku, Chersonu a Záporoží je zakotvené Chartě OSN. Proč podle Vás evropské státy toto právo některým státním subjektům, jako například v případě Kosova, přiznávají, a jiným subjektům nikoliv?Alena Vitásková: Není výjimkou, že nejen evropské státy v otázce sebeurčení občanů měří „dvojím metrem“, což potvrzuje např. uznání Kosova. V Lugansku, Doněcku, Chersonu a Záporoží proběhlo referendum pod dohledem zahraničních pozorovatelů (novinářů, europoslanců). Uznání těchto zemí dle výsledku referenda je složité z důvodu, že referendum proběhlo v současně probíhajícím konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Přestože Rusko tyto země uznalo, bude se jednat o tzv. „zamrzlý konflikt“, jako například „Golanské výšiny“.Rozdělení Československa na Českou republiku a Slovensko. Proběhlo v rozporu s Ústavou, bez referenda občanů. Přesto oba státy byly uznány. K dobru politikům lze jen připsat, že násilné rozdělení těchto dvou národů proběhlo bez krveprolití.Putin ve svém projevu vyzval Kyjev, aby okamžitě zastavil palbu a posadil se k jednacímu stolu. Zdůraznil, že o výsledcích referend se již nebude jednat. Jak nyní hodnotíte pravděpodobnost jednání s ohledem na postoj ukrajinského prezidenta Zelenského?Pokud západní země přestanou prezidenta Zelenského vojensky podporovat, tak je možné, že nastanou mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Mírumilovní občané světa očekávají, že obě strany zasednou ke společnému stolu a budou jednat. Bez pomoci ze zahraničí se to asi neobejde. Ozývají se významné osobnosti např. z USA Musk, kteří požadují mírové jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Doufala jsem, že se této role ujme Česká republika, jako předsedající země EU. Mohli jsme se takto zapsat do dějin, že jsme schopni pomáhat řešit konflikty mírovou cestou, diplomaticky. Obávám se, že tuto vysokou diplomacii nezvládáme.Jediný, kdo v této chvíli může sehrát tuto roli je z mého pohledu Turecko – prezident Erdogan.Ruský prezident mimo jiné zdůraznil, že Západ dělá vše, aby udržel neokoloniální systém při životě, snaží se, aby jiné státy vzdaly svou suverenitu a podrobily se monopolárnímu světu. „Jsem přesvědčen, že země a národy chápou, že politika postavená na výjimečnosti kohokoli, na potlačování jiných kultur a národů, je ve své podstatě zločinná. Probíhající kolaps západní hegemonie je nezvratný,“ prohlásil. Mohla byste toto konstatování zhodnotit?Nesouhlasím s prezidentem Putinem, že vede ozbrojený konflikt na Ukrajině, kde trpí řada nevinných lidí, kteří se stávají obětmi násilí. Vraťme se ale k výše položené otázce.Nevolené struktury bez jakékoliv odpovědnosti se snaží vykořenit vlastenecké cítění, kulturní dědictví, zvyklosti, odkazy předků, morální hodnoty a jedinečnost každého národa. Snaží se o globální zploštění, již nedokáží skrýt předsudečnou nenávist k některým národům. Žádný národ nechce být poroben, nechce být zbaven svého jazyka, svých kořenů, své vlasti.„Restart“ k novému světovému pořádku, podstatně jinému, než globalisté očekávají, již nastává. Vidíme to v jednotlivých zemích EU, kde mnohé z nich se od prohloubení integrace v EU odklání a hájí národní zájmy před evropskými. Tento vývoj lze sledovat nejen v Maďarsku, ale i Itálii, Polsku a řadě dalších zemí EU. Pro západní svět je velmi těžké si přiznat, že pošlapání „kulturních a morálních hodnot“ stejně jako např. přiznání „osmdesát pohlaví“ a řada dalších nástrojů k ovládání masy lidí, není cesta k prosperitě, ale k záhubě civilizace.Jedním z bodů projevu prezidenta byl jeho postoj k incidentu na plynovodech Nord Stream. Podotkl, že Anglosasové „prakticky začali ničit evropskou energetickou strukturu“. Kdo jsou nejpravděpodobnější beneficienty poškození plynovodu?Poprvé dochází k narušení významné infrastruktury v takovém rozsahu, že to bude mít nepochybně zásadní politické a hospodářské dopady.Nebudu spekulovat, co se skutečně stalo a kdo je autorem a kdo incident provedl. Pokud budeme sledovat v krátké budoucnosti nejen tok plynu, ale především tok „peněz“ bude všem jasné, kdo a jaký zájem měl. Na nedostatku plynu pro Evropu mohou vydělat dodavatele LNG, nejen producenti (např. Katar, USA, Rusko a další) ale především obchodníci, majitelé tankerů, plovoucích terminálu, výstavba nových terminálu. Cena LNG bude v násobcích vyšší, než byla cena ruského plynu původně dodávaného tranzitními systémy na bázi dlouhodobých kontraktů. Zemní plyn dodávaný např. z Norska (omezené kapacity), tak z Afriky má v Evropě své odběratele navázané na dlouhodobých kontraktech. Negativní dopad na Českou republiku bude významný, v krátkém čase se staneme de-industrializovanou zemí, kde nedostatek plynu, jeho vysoká cena povede k uzavření celé řady firem anebo jejich přemístění do jiných zemí, možná i zámoří.Jak poškození plynovodu ovlivní letošní a případně budoucí topnou sezónu a také klíčový průmysl v Evropě, včetně automobilek v České republice a na Slovensku? Bylo na takový scénář připraveno vedení EU?Nedostatek zemního plynu a jeho vysokou cenu řešili s plnou vážnosti spotřebitelé, průmyslníci, kteří jsou na tomto zdroji závislí. Stávají se ne konkurence schopnými, žádali dlouhodobě politiky o řešení, pokoušeli se zajistit plyn sami, bezvýsledně. Topná sezóna pro letošní zimu je ohrožena, přestože by tato oblast měla být v případě vyhlášení regulačních stupňů odpojována až nakonec. Významná automobilka v ČR (Volkswagen) zaměstnávající stovky zaměstnanců a desítky spolupracujících firem se obává, že z důvodu ceny plynu a energií, bude muset výrobu přemístit z ČR do jiných zemí. Stejný osud může čekat i ostatní automobilky, nejen u nás, ale i na Slovensku.Krach firem znamená: tisíce nezaměstnaných, neodvádění daní do státního rozpočtu, sociálního a zdravotního systému. Kolaps systému jako celku, zadluženost státu, inflace nepredikovatelné výše.Domnívám se, že vedení EU není schopno situaci objektivně vyhodnotit, tudíž se na ni nemůže ani připravit. Opatření, která EU doposud přijímala, byla kontraproduktivní. Nebyly provedeny analýzy dopadu těchto rozhodnutí. Rozhodnutí byla následně doprovázena řadou výjimek. Ideologie vítězila nad pragmatismem. Dle mého názoru se jedná o chaotické, nikoliv systémové řešení. Nelze vyloučit i záměr těchto kroků poškodit Evropu.

