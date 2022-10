https://cz.sputniknews.com/20221005/ukrajinsky-odbornik-nacionalismus-ve-studiu-dejin-byl-podnecovan-z-usa-18721438.html

Ukrajinský odborník: nacionalismus ve studiu dějin byl podněcován z USA

„V 90. letech jsem dostal od předsedy nacionalistické organizace Svaz Ukrajinek řadu časopisů vydávaných ukrajinskou emigrací – Ukrajinským volným kozáctvím – nejdříve v USA, a pak v Kanadě. Ukrajinský Svaz Ukrajinek byl kalkem emigrantské organizace se stejným názvem: kanadské, americké, argentinské – ve všech zemích, kde byla ukrajinská emigrace, a měl ryze nacionalistický ráz. Tyto časopisy se vydávaly ještě od 60. let minulého století – nejdříve v Chicagu, bylo tam totiž jedno ze středisek emigrantské kozácké organizace Ukrajinské volné kozáctví, která bojovala původně se Sovětským svazem, a pak i s Ruskem,“ řekl Patalach.Podle jeho slov nacionalistická literatura posílaná z USA se na Ukrajině neustále znovu vydávala, přičemž vedle kozáckých činitelů ze XVI. a XVII. století se v těchto časopisech vychvalovali ukrajinští pomahači nacistického Německa, například velitel Ukrajinské národní armády (UNA) Pavlo Šandruk, který po rozdrcení jeho divize v průběhu Velké vlastenecké války uprchl do Ameriky. „Objevily se někdy i takové tiskoviny, jako Vestnik kombatanta, příběhy divize SS Halič-2, a také propagandistické protisovětské noviny vydávané v New Yorku… A měly nejen antikomunistický, ale i protiruský ráz, což vráželo klín mezi Rusy a Ukrajinci,“ podotkl Patalach.Zdůraznil přitom, že nacionalistický vliv ze Západu začal hlavně po Majdanu, „kdy živelné vzpoury mládeže využily nacionalistické organizace v zájmu nového objednavatele“.Podle názoru historika se nacionalisté neustále snažili uměle udělat dějiny Ukrajiny staršími, neštítili se otevřených falzifikací ani již dávno známých falešných teorií. „Jednou začali nadouvat téma Velesovy knihy, žádné důkazy její existence neznám a nevěřím v její pravost. Nikdo neviděl originál této knihy ani originály Izenbekových desek. Měli za úkol prodloužit dějiny Ukrajiny před rokem 1917, tyto pokusy se podnikaly. Jde o to, že ukrajinská diaspora svého času znovu vydala Velesovu knihu, a za nezávislosti byla málem zařazena do osnov ukrajinských dějin,“ vysvětlil Patalach.Velesova kniha je text imitující praslovanskou literární památku napsaný údajně na deskách, které schovával emigrant, umělec Fedor Izenbek. Většina historiků a lingvistů uznává tento text za falzifikaci.Organizace, která byla uznána za extremistickou a zakázána v Rusku

