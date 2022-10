https://cz.sputniknews.com/20221006/eurokomisar-breton-uvedl-pricinu-proc-nebude-ukrajina-prijata-do-nato-18723753.html

Eurokomisař Breton uvedl příčinu, proč nebude Ukrajina přijata do NATO

Eurokomisař Breton uvedl příčinu, proč nebude Ukrajina přijata do NATO

Ukrajina nemůže vstoupit do Severoatlantické aliance nehledě na podanou žádost, prohlásil v televizi BFM eurokomisař pro vnitřní trh EU Thierry Breton. 06.10.2022, Sputnik Česká republika

„Zelenskyj požádal o přijetí Ukrajiny do NATO, ale, jak je známo, nemůže být otázka vstupu do aliance nastolena v době válečných akcí na území státu. Na Ukrajině se ale konají válečné akce a je těžko říct, kdy skončí,” prohlásil Breton.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj učinil 30. září prohlášení, že Ukrajina podává žádost o urychlený vstup do NATO. Pomocník prezidenta USA pro národní bezpečnost Jake Sullivan pak prohlásil, že vykonání procedury přijetí Ukrajiny do NATO není dnes vhodné, generální tajemník NATO Jens Stoltenberg zase přiznal v komentáři k prohlášení Zelenského neměnný postoj aliance ohledně práva každé země na určení své cesty a politiky „otevřených dveří,” ale zdůraznil, že NATO soustředí úsilí na poskytnutí pomoci Kyjevu v sebeobraně.

