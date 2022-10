https://cz.sputniknews.com/20221006/odmitnuti-ruskeho-plynu-zpusobi-v-nemecku-krizi-prohlasilo-ministerstvo-zahranici-rf-18723256.html

Odmítnutí ruského plynu způsobí v Německu krizi, prohlásilo ministerstvo zahraničí RF

Odmítnutí ruského plynu způsobí v Německu krizi, prohlásilo ministerstvo zahraničí RF

Moskva připouští možnost úplného odmítnutí Berlínem importu ruského plynu v nejbližších dvou letech, ale způsobí to v Německu ekonomickou krizi, řekl v... 06.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-06T11:07+0200

2022-10-06T11:07+0200

2022-10-06T11:07+0200

svět

německo

plyn

rusko

dodávky

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/296/06/2960607_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_5ca07e73f2b63f63dc31b895ac56cc11.jpg

„Úplné odmítnutí SRN ruského modrého paliva během dvou nejbližších let je celkem možné. Co se týče následků tohoto kroku, jsou již dnes jasné. Je to rostoucí ekonomická a energetická krize v SRN, mimořádný růst cen paliv a elektřiny, zastavení a přesun za hranice země výroby a investic, a jako následek snížení konkurenceshopnosti německé ekonomiky a koupěschopnosti obyvatelstva,” řekl diplomat.Poznamenal, že ministr ekonomiky a vicekancléř SRN Robert Habeck řekl, že budoucnost německé ekonomiky je kvůli vysokým cenám energie ohrožena, že jí hrozí dlouhodobé škody.

https://cz.sputniknews.com/20221005/staneme-se-de-industrializovanou-zemi-vitaskova-o-moznem-osudu-cr-po-vybuchu-na-nord-stream--18722956.html

německo

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

německo, plyn, rusko, dodávky