Česká velvyslankyně při EU Edita Hrdá ve středu sdělila, že stálí zástupci zemí EU odsouhlasili nové sankce proti Rusku, že byla zahájena technická procedura definitivního schválení. Do sankcí má být podle dříve zveřejněného návrhu Eurokomise zařazena zákonodárná základna zastropování cen ruské ropy.Balíček sankcí aktivně podpořilo Chorvatsko, jež má na ostrovu Krk v Jadranském moři v přístavu Omišalj terminál na tankery s ropou a ropnými výrobky. Z ostrovu vede ropovod do Srbska k zpracování v podniku ropného průmyslu (NIS), který z 56,15% patří společnostem skupiny Gazprom. Státní provozovatel ropovodu JANAF v Chorvatsku sdělil 22. dubna, že hodlá pokračovat v dodávkách suroviny NIS po vyškrtnutí ze sankčního balíčku EU. NIS podepsala v lednu novou roční smlouvu s JANAF na dodávku 3,2 milionu tun surové ropy.„Vysvětlení, že Bulhaři mají ruskou rafinerii ropy v Burgasu nebylo navazáno na fakt, že také Srbové mají v Pančevu ruskou rafinerii. Ustašovcům (pozn. chorvatští nacisté) a jejich spojencům je jedno, má to smysl nebo ne, důležité jenom je, aby to uškodilo Srbsku. Podle návrhů Ustašovců schváleného EU je Srbsko nuceno nakupovat dražší ropu z Iráku a přijít o stovky milionů eur, které by mohlo použít,” poukázal člen srbské vlády.Ministr řekl, že se Srbsko bude brzy muset zamyslet nad výstavbou ropovodu v kooperaci s jinými státy, „protože tam, kde Ustašovci budou moci zasolit a uškodit Srbsku, udělají to.”

