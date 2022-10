https://cz.sputniknews.com/20221006/v-nemecku-promluvili-o-tom-ze-z-ukrajinskych-bezencu-udelali-zdroj-vydelku-18723486.html

V Německu promluvili o tom, že z ukrajinských běženců udělali zdroj výdělku

V Německu promluvili o tom, že z ukrajinských běženců udělali zdroj výdělku

Nečestní podnikatelé v Německu používají ukrajinské běžence jako zdroj výdělku a žádají neúnosné ceny za obydlí, píše německý časopis Der Spiegel. 06.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-06T19:37+0200

2022-10-06T19:37+0200

2022-10-06T19:37+0200

svět

německo

ukrajinci

výdělek

uprchlíci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1177/11/11771125_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_889743a8ae238a50023431a55fc27c2c.jpg

Novináři sdělili, že nejhorší případ objevili v bavorském Bayreuthu, kde známý hotel Stein, v kterém se ráda ubytovala bývalá kancléřka Angela Merkelová, byl přeměněn v soukromou zónu ubytování běženců z Ukrajiny. Ale cena za měsíc pobytu překročila, podle informátorů časopisu, půldruhého tisíce eur.Novináři vysvětlili, že hotel Stein vlastní po smrti v roce 2020 jeho majitelky Christiny Steinové organizace Lékaři bez hranic a Greenpeace. Podle závěti Steinové měla být aspoň část hotelu použita na sociální potřeby, avšak veřejné otganizace prodali nemovitost soukromému podnikateli Hartmutu Lingottovi. Hlavní akcionář stavební společnosti KonzeptBau GmbH informoval městskou správu Bayreuthu, že hodlá ubytovat v bývalém hotelu běžence, ale LIngott „pocítil, že se na tom dá dobře vydělat.”Běženci zdůraznili, že je často nutili podepsat nájemné smlouvy nepřeložené z němčiny, a že cena ubytování v různé době byla velmi různá. Jedna žena, která bydlela v bungalově v prostoru hotelu v období od května 2021 do června 2022, sdělila, že dvoulůžkový pokoj pro běžence byl třikrát dražší než cena bungalovu.Novináři Der Spiegelu zdůraznili, že se v Německu črtá trend podobného vztahu vůči ukrajinským běžencům.„V Hamburku platilo město majiteli za dvoupokojový byt v budově Mundsburg Tower o ploše 65 metrů čtverečních, v kterém bydlela čtyřčlenná rodina, 3 600 eur měsíčně, přičemž do této částky byly zahrnuty výdaje na opravy a tlumočníky. V Boeblingenu požádal majitel za třípokojový byt v bývalém hotelu 1 150 eur a to bez kuchyně a v čase, kdy se v budově konaly stavební práce. Zdá se, že byznys na lidském neštěstí dost dobře vynáší,” napsali autoři.

https://cz.sputniknews.com/20221004/udalosti-prerastli-do-proxy-vojny-medzi-usa-a-rf-analytik-vysvetlil-co-stoji-za-misiou-v-nemecku-18720482.html

https://cz.sputniknews.com/20221006/musk-prohlasil-ze-vychodni-regiony-ukrajiny-davaji-prednost-rusku-18723358.html

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

německo, ukrajinci, výdělek, uprchlíci