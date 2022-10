https://cz.sputniknews.com/20221006/zed-proti-nelegalnim-migrantum-v-sr-zaplatovani-problemu-nikoli-reseni-priciny-tvrdi-majerova-18725710.html

Zeď proti nelegálním migrantům v SR? Záplatování problému, nikoli řešení příčiny, tvrdí Majerová

Česká republika a Slovensko se kvůli nárůstu tranzitní nelegální migrace rozhodly obnovit kontroly na přeshraničních přechodech do 28. října. Výzkum českého... 06.10.2022, Sputnik Česká republika

Opatření začalo platit 29. září. Od té doby až po 3. října bylo díky spolupráci Policie ČR a Celní zprávy ČR odhaleno 1142 nelegálních migrantů. 450 osobám nebyl vstup na území Česka umožněn. Od začátku roku 2022 Policie ČR zajistila kolem 11 tisíc nelegálně tranzitujících migrantů, kteří přes Česko cestovali většinou do Německa.K problému rostoucí migrační vlny se pro Sputnik vyjádřila předsedkyně strany Trikolora Zuzana Majerová Zahradníková.Nová migrační vlna přestěhovalců ze Sýrie směřuje přes Turecko do střední Evropy a dále na západ. Když vezmeme v potaz hospodářskou a energetickou krizi, je Evropa nyní schopná zvládnout další migrační krizi?Zuzana Majerová Zahradníková: Obávám se, že Evropa nezvládla ani tu první, důsledky čehož pociťují především velkoměsta západní Evropy už dávno. Takže v iluzi, že snad můžeme zvládnout další migrační vlnu v čase, kdy tu zuří hospodářská a energetická krize, je naprostou iluzí. Sklízíme plody naprosto nezodpovědné politiky Evropské unie. My jsme se té první vlně především díky osvícené politice maďarského premiéra Viktora Orbána víceméně vyhnuli, neboť migrační trasy šly jinudy, ale tentokrát už to hodně zasahuje i nás. A nic na tom nemění fakt, že jsme pro migranty z Orientu zatím stále ještě jenom tranzitní zemí.Podle ankety portálu Deník.cz si 84 % respondentů přeje, aby na hranici se Slovenskem byla postavena proti migrantům zeď. O čem svědčí tento výsledek ankety a čím ho lze zdůvodnit? Do jaké míry je budování zdí efektivní v řízení migrace jednotlivými státy?Zuzana Majerová Zahradníková: Co jiného zbývá, když eurounijní orgány a celoevropská řešení zcela selhávají. Ale je to jen záplatování problému, nikoli řešení jeho příčiny. Tragicky komické na celé věci je, že unijní i naše politická věrchuška nyní často říká to samé, za co nás, kteří jsme na nelegální masovou migraci měli jasný negativní názor už před sedmi lety, nazývali extremisty a xenofoby.

