Ekonom uvedl jediný způsob, jak obstát v nové krizi

Ekonom uvedl jediný způsob, jak obstát v nové krizi

Světové centrální banky zvyšují sazby a trhají ekonomiku zemí třetího světa doslova na cáry. Trpí tím také vyspělé země – v Británii a EU se rychle zvyšuje... 07.10.2022, Sputnik Česká republika

A je pouze jeden způsob, jak tomuto scénáři zabránit, řekl v rozhovoru pro agenturu Prajm vedoucí Střediska politicko ekonomických výzkumů Institutu nové společnosti Vasilij Koltašov.Zvýšení sazeb Fedem USA, Anglickou bankou a Evropskou centrální bankou spouští mechanismus ekonomické krize: investoři vyvádějí prostředky z chátrajících ekonomik do dolarových aktiv. Mnozí se pokouší tomu zabránit a navazují horizontální styky mimo americký finanční systém. To ale nestačí: úřady těchto zemí musí zakázat kapitálu vyvádět prostředky a donutit ho, aby investoval do vlastní ekonomiky, řekl v závěru Koltašov.

