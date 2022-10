Obyvatelé Doněcku sdílejí své emoce v souvislosti s připojením k Rusku

Velmi pozitivně se staví obyvatelé Doněcku k podpisu smlouvy o vstupu DLR do Ruska, lidé čekali na to dlouho. Pozitivně je slabé slovo - bude to pro lidé největší svátek, pravděpodobně v celém jejich životě.