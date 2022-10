https://cz.sputniknews.com/20221007/tajne-sluzby-usa-vidi-za-vrazdou-duginove-kyjev-dle-vyvadila-jde-o-pripravu-na-kongresove-volby--18726816.html

Tajné služby USA vidí za vraždou Duginové Kyjev. Dle Vyvadila jde o přípravu na kongresové volby

07.10.2022

Spojené státy se dříve vyhýbali kritice Kyjevského režimu. O čem může hovořit informace zveřejněná v materiálu NYT?Jiří Vyvadil: Otevřeně řečeno, informace o vraždě Darji Duginové z publikace listu New York Times asi v jejich prostředí neznamená prioritní zprávu a i u nás jí, zjevně v souvislosti s naším trestním oznámením se jméno Dugin stalo známějším než v minulosti a zpráva prošla také našimi médii. Stále mějme na paměti, že část médií se připravuje na možnou částečnou či úplnou změnu politického směřování po volbách do kongresu za pět týdnů, kdy může oslabit Bidenova protiruská politika. Konečně, zaznamenal jsem obsáhlou velmi kritickou zprávu o porážce Bidena a triumfu Putina v kdysi „dvorním zpravodajském portálu“ CNN v důsledku rozhodnutí Opec+ o snížení těžby ropy o 2 milióny barelů. To by zřejmě ještě před půl rokem takové jednoznačné vyznění nemělo. Takže i trochu vyváženější postoj se hodí, zejména když Trumpovi republikáni, který sám se netají, že by nejraději ihned válku ukončil, ale ovšem nikoliv jako kapitulaci Ruska se nyní americkým médiím hodí. Minimálně do voleb.Zelenský odmítal účast Kyjeva na teroristickém úroku. Je možné, že si nebyl vědom této operace ukrajinských speciálních služeb?Já nemám své informátory logicky mezi jeho poradci (to žertuji), ale pravděpodobnost, že by o tom nevěděl je téměř nulová. Vím jistě o všem, co je mediálně využitelné, a toto byla alespoň na týden zpráva číslo 1 a musel zvážit, zda o tom ví anebo ne. Když řekl, že tato záležitost byla zcela nezajímavá, pak je doslova jisté, že o tom věděl.Po teroristickém útoku český mainstream a část politické elity okamžitě obvinily z tragédie Moskvu a Dugin byl označen za „posvátnou oběť“. Podle Vás se někdo z těchto lidí omluví?Ale no tak… Buďme realisty. Samozřejmě, že se nikdo neomluví. A patrně nikdy…Ano by bylo daleko důležitější, kdyby Zelenský přestal bubnovat do nekonečné války…Jaké byly reakce na podání trestního oznámení proti ministryni obrany v médiích a ve společnosti vůbec?Na jedné straně v internetových portálech překvapivě živá a jakkoliv každý z těch portálů vždy dodal příměs trochu protiruského znevažování, zejména zdůrazňováním, že pan Dugin je nacionalista a někteří autoři dokonce hovořili o ultranacionalistovi, mně to označování nijak nevadilo. Pro západní svět platí několikerá měřítka. Disidentovi Alexandru Solženicovi disidentu Západ také tleskal, ale ač byl rovněž velmi vyhraněný vlastenec, nebo chcete-li nacionalista, protože napadal sovětský režim. Mimochodem, toto jednostranné známkování se nevztahuje jen na Rusy. Dokud byl Viktor Orbán tzv. prozápadní, v USA i v západní Evropě ho oslavovali. V Kapitolu mu dokonce liberálové – progresisti vystavili bystu a nevadilo jim, že zároveň od počátku byl značně vyhraněným maďarským vlastencem, nebo opět nacionalistou. V okamžiku, kdy před šesti lety začal být eurokritický a v USA jednoznačně podporoval politiku America first Donalda Trumpa, který Evropskou unii i NATO rozhodně nemusel, začal být nepřítelem a Američané odstranili jeho bustu a nahradili ji, kým jinak, než bustou proamerického přitakávače Václava Havla, který nadšeně podporoval jak humanitární bombardování Srbska, tak i brutální válku v Iráku.Alexandr Geljevič Dugin je nesporně vyhraněným ruským vlastencem hledajícím budoucnost Ruska ve střetu Ruska se Západem a budování vztahů v rámci Euroasie. Abych to zkrátil, i v méně emotivní podobě, cesta na Východ je pro Rusko velmi užitečná s tím, že nelze zapomínat, že má unikátní postavení coby stále jediná samostatná geopolitická velmoc uprostřed euroatlantického prostoru, která je v opozici proti stávajícímu americkému mainstreamu.Jakkoliv my Češi jsme více středoevropsky racionální, plně chápu odlišnost ruského vidění, které koneckonců správně předvídal Hungtigton.Takže jenom klady?Samozřejmě, že ne. V Česku vládne nejvyhraněnější rusofobická vláda od vzniku samostatné České republiky roku 1993 a stále jí podporuje cca 30% fanatických stoupenců, kteří mě zavalili smrští nadávek a urážek.Co mě však přece jenom zarazilo, byla bezprecedentní reakce státního zástupce, který dostal trestní oznámení k vyřízení. Že většina státních zástupců je samozřejmě na straně protiruských nálad je jasné a že i k tomu se budou snažit trestní stíhání dotáhnout, jsem počítal. Česko samozřejmě není právním státem. Počínaje předsedou Ústavního soudu Rycheckým, který požadoval, aby byl Putin prohlášen za válečného zločince, což je objektivně nemožné až po většinu právníků v zemi, všichni jsou v této situace jednoznační, ale aby státní zástupce, jako v tomto případě, zpochybňoval pravost plné moci či fakt, že pan Dugin znal obsah trestního oznámení a obviňoval mě z toho důvodu podvodným jednáním a vyhrožoval, že pokud pravost neprokáži, nebude k trestnímu stíhání přihlédnuto, to jsem za celou svou letitou kariéru nezažil. Aniž bych to chtěl dále rozvádět. Obratem přirozeně podám na něj rovněž trestní oznámení.

ukrajina

jiří vyvadil, the new york times, vražda, novinářka, teroristický čin, tajné služby, ukrajina, volodymyr zelenskyj, trestní oznámení