Na Krymském mostě došlo k bombovému útoku na nákladní auto

Na Krymském mostě byl vyhozen do povětří nákladní automobil, oznámili v Národním protiteroristickém výboru 08.10.2022, Sputnik Česká republika

„Dnes v šest hodin sedm minut ráno došlo na automobilové části Krymského mostu ze strany Tamaňského poloostrova k explozi nákladního automobilu, v jejímž důsledku se vznítilo sedm cisternových vozů železniční soupravy, která jela směrem ke Krymskému poloostrovu,“ uvádí se ve zprávě.Podle informace Národního protiteroristického výboru se částečně zřítila dvě rozpětí automobilového mostu. Oblouk nad jeho pozemní části nebyl poškozen.Jak oznámily dříve krymské úřady, mrtví a zranění nejsou. Podle slov vedoucího představitele regionu Sergeje Aksjonova podle vizuálního hodnocení jedna automobilová nitka mostu – z Kerči do Tamaně – zůstala celá.Provoz po mostě byl zastaven, plavba lodí v průlivu pokračuje. Úřady připravily trajekt, pro automobilisty byla otevřena dvě provizorní parkoviště v okolí osady Iljič a na rozcestí Tamaň – Volna v Krasnodarském kraji.Prezident RF Vladimir Putin nařídil vytvoření vládní komise pro zjištění příčin havárie a likvidace jejích následků. Ve složení komise budou také vedoucí představitelé Krasnodarského kraje a Krymu a představitelé silových rezortů. Vedoucí představitelé Ministerstva pro výjimečné situace a Ministerstva dopravy odjeli na místo havárie.Krymský most je nejdelším mostem v Rusku, je dlouhý 19 kilometrů. Automobilová část byla odevzdána do provozu v květnu roku 2018, a v prosinci roku 2019 už jeli po železniční části mostu první vlaky.

