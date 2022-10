https://cz.sputniknews.com/20221008/srbsko-postavi-ropovod-do-madarska-prohlasil-vuci-18730838.html

Srbsko postaví ropovod do Maďarska, prohlásil Vučić

Srbsko postaví ropovod do Maďarska, prohlásil Vučić

Podle smlouvy s Maďarskem postaví Srbsko 128 kilometrů dlouhý ropovod pro spojení s maďarskými ropovody, prohlásil srbský prezident Aleksandar Vučić. 08.10.2022, Sputnik Česká republika

Již dříve oznámil, že srbská vláda investuje v nejbližších šesti letech 12 miliard eur do energetické infrastruktury. Srbské ministerstvo energetiky včera oznámilo, že jsou posuzovány dvě varianty položení ropovodu pro spojení s ropovodem Družba v Maďarsku.Podle jeho slov by stál tento projekt maximálně 100 milionů eur a uvažuje se také o výstavbě ropovodu přes Severní Makedonii až do přístavu Drač v Albánii.„Naše ropné rezervy činí v současné době 506 tisíc tun dieselového paliva a 119 tisíc tun benzínu, z toho hotového dieselového paliva v daném okamžiku 287 tisíc tun, a ropy zpracovávané pro diesel 220 tisíc tun, což nám stačí na 75 dnů, kdyby nám někdo zastavil dodávky ropy, a zásoby benzínu máme na 59 dnů,“ podotkl Vučić.Srbský prezident během svého projevu k národu rovněž prohlásil, že Kosovo nevstoupí do OSN, dokud on bude srbským prezidentem Podle jeho slov Západ v poslední době zesílil nátlak na oficiální Bělehrad, aby „vyrazil argument Kosova z rukou Vladimira Putina a Ruské federace, která se na tento precedens může odvolávat“ v případě situace na Ukrajině. „Ať je to, jak chce, momentálně není vůle, hovořili jsme o tom i s předsedkyní vlády (Anou Brnabičovou – pozn. red.), srbské vedení takovou vůli nemá, a dokud jsem prezidentem, výkonná moc nebude mít vůli přijmout nezávislost Kosova a členství Kosova v OSN,“ řekl Vučić během svého projevu.Vučič rovněž řekl, že americký prezident Bill Clinton požadoval, aby Maďarsko zaútočilo na Srbsko po souši ze severu během agrese NATO v roce 1999.„Pokud jde o Kosovo, teď vám řeknu něco, co jste nevěděli. V roce 1999 mělo Maďarsko zaútočit pozemními silami na Srbsko, což mi [premiér Maďarska] Viktor Orbán potvrdil a dovolil mi to říct veřejnosti. Americký prezident Bill Clinton, stejně jako Britové, od něj požadoval, aby zaútočili na Republiku Srbsko ze severu, abychom roztáhli své síly do Vojvodiny, což Viktor Orbán odmítl a byl pod velkým tlakem. Vyrovnat se s tímto tlakem v Bílém domě mu pomohl [německý kancléř] Gerhard Schröder,“ řekl Vučič. Margaret Thatcherová podle něj následně Orbánovi vyčetla, že ‚kvůli jeho odmítnutí padlo více britských vojáků‘. To je celá jejich láska, o které se dá mluvit,“ řekl na závěr srbský prezident.

