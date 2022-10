https://cz.sputniknews.com/20221009/moldavska-vlada-vyjadrila-svou-solidaritu-s-kyjevskym-rezimem-18734183.html

Moldavská vláda vyjádřila svou solidaritu s kyjevským režimem

„Po zahájení speciální vojenské operace vyjádřila moldavská vláda solidaritu s kyjevským režimem, Moldavsko uplatňuje protiruské sankce EU v bankovní sféře a vůči reexportu ruského zboží. Zaktivizovalo se vojenské osvojení území této republiky strukturami EU a NATO,” řekl v rozhovoru pro média.Poliščuk přitom poukázal na to, že všechny otázky dodávek ruského plynu do Moldavska patří výhradně do kompetence Gazpromu, který je řeší z obchodního hlediska. „Chci jen poznamenat, že vzorec výpočtu ceny plynu, stanovený smlouvou mezi akciovou společností Gazprom a akciovou společností Moldovagaz, jež byla prolongována o pět let v říjnu 2021, před rokem moldavské straně vyhovoval. Nehledě na to porušil Moldovagaz v letošním roce nejednou smluvní podmínky v části plateb za dodávky. Gazprom tento týden informoval, že v říjnu má možnost dodat do Moldavska pouze 5,7 milionu krychlových metrů denně, poněvadž společnost Naftogaz Ukrajiny odmítla plně zabezpečit tranzit. Gazprom rovněž varoval, že má právo kdykoliv zrušit smlouvu o dodávkách plynu Moldavsku kvůli hrubému porušení dohody o urovnání historického dluhu Moldovagazu.Jednou z hlavních podmínek toho, že Gazprom v loňském říjnu souhlasil s prodloužením smlouvy o dodávkách plynu Moldavsku o pět dalších let, bylo splacení dluhu za palivo a včasné splátky. Moldavská vláda se tenkrát zavázala, že pozve zahraničního auditora, aby prověřil dluh vůči Gazpromu do 1. května 2022, což se ale nestalo.

