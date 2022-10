MZV RF: Západní dodávky Kyjevu dalekonosných zbraní budou červenou čárou pro Rusko

https://cz.sputniknews.com/20221009/mzv-rf-zapadni-dodavky-kyjevu-dalekonosnych-zbrani-budou-cervenou-carou-pro-rusko-18733325.html

Západní dodávky Kyjevu dalekonosných nebo silnějších zbraní budou pro Rusko červenou čárou, prohlásil v rozhovoru pro ruská média Alexej Poliščuk, ředitel... 09.10.2022, Sputnik Česká republika

„Co se týče takzvaných červených čar, ty jsme již vyznačili. Jsou to především dodávky Kyjevu dalekonosných nebo silnějších zbraní. Konkrétní reakce na akce USA a jejich spojenců, kteří dodávají zbraně kyjevskému režimu, budou stanoveny podle výsledků důkladné analýzy vznikající situace,” řekl Poliščuk.Upozornil také, že USA pomáhají Kyjevu verbovat zahraniční žoldáky a dávají směrnice ohledně bojových aktivit, a tím vším se Washington stává stranou účastnící se konfliktu na Ukrajině.„Washington skutečně pokračuje v intenzivních dodávkách těžkých zbraní kyjevskému režimu, poskytuje mu průzkumná data z početných vojenských a komerčních satelitů, pomáhá verbovat zahraniční žoldáky, dává směrnice k vedení válečných akcí. To vše z něj dělá účastníka konfliktu. Mnozí experti, a to i západní, jsou toho názoru, že USA vedou na Ukrajině ‚zástupnou válku‘ s Ruskem,” řekl Poliščuk.

