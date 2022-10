https://cz.sputniknews.com/20221009/v-britske-vlade-pripustili-moznost-vypadku-elektriny-v-zime-kvuli-energeticke-krizi-18735089.html

V britské vládě připustili možnost výpadků elektřiny v zimě kvůli energetické krizi

V britské vládě připustili možnost výpadků elektřiny v zimě kvůli energetické krizi

Eventuální výpadky elektřiny ve Velké Británii jsou v zimě možné, přestože pravděpodobnost takové situace je nepatrná. V neděli o tom promluvil kancléř... 09.10.2022, Sputnik Česká republika

„Je to velmi málo pravděpodobné, ale musíme se připravit na všechny scénáře. Chci ale říct, že máme rezervy. Jsem přesvědčen, že až přijdou Vánoce a bude zima, bude naše pozice stabilní,” řekl. Provozovatel jednotného energetického systému království, společnost National Grid, 6. října upozornil, že britské domácnosti mohou v zimních měsících zažít výpadky elektřiny až na tři hodiny denně kvůli energetické krizi v zemi. Blackout se může dotknout obyvatel řady regionů Velké Británie v případě deficitu plynu, ale zatím je tento scénář považován za málo pravděpodobný s ohledem na zvýšení těžby plynu na britském šelfu v Severním moři, na dohody o dovozu plynu z Norska a na smlouvy o dodávkách zkapalněného zemního plynu dopravovaného tankery.Společnost National Grid zároveň uvedla, že riziko výpadků elektřiny může být ještě více sníženo, když obyvatelé království sníží zátěž na národní energetický systém. V rámci tohoto plánu má být od listopadu spuštěn projekt na šetření elektřiny, který umožní finančně stimulovat obyvatele, kteří nebudou používat domácí spotřebiče ve špičkových večerních hodinách.Zahawi také sdělil, že vláda nebude provádět speciální kampaň informování obyvatel o nutnosti šetření energie, protože by to přišlo rozpočet na dodatečných 14 milionů liber (15,5 milionu dolarů). Domnívá se, že National Grid a profilový regulátor společně s energetickými společnostmi „používají přímé prostředky komunikace s domácnostmi”, aby je informovaly o odměnách za nepoužívání elektrických spotřebičů ve špičkových hodinách.

energetický trh, velká británie, krize