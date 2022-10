https://cz.sputniknews.com/20221010/blaha-k-utokum-na-ukrajine-zastupci-vlady-sr-podporili-eskalaci-konfliktu-dnes-mame-vysledek-18740483.html

Blaha k útokům na Ukrajině: Zástupci Vlády SR podpořili eskalaci konfliktu. Dnes máme výsledek

Poslanec Národní rady Slovenska a místopředseda strany SMĚR-SD se vyslovil k masivním útokům na ukrajinskou infrastrukturu. Ty následovaly dva dny po... 10.10.2022, Sputnik Česká republika

V pondělí 10. října byl proveden útok na energetickou infrastrukturu, vojenské velení a spojení Ukrajiny, oznámil prezident RF Vladimir Putin na zasedání Rady bezpečnosti Ruska. Hlava státu poznamenal, že pokud budou pokusy o teroristické útoky na ruském území pokračovat, reakce budou tvrdé a budou odpovídat míře hrozeb. Zmíněnou událost okomentoval slovenský poslanec Ľuboš Blaha.Sobotní výbuch na Krymském mostu jste na Vašem kanálu označil za teroristický čin. Jak hodnotíte dnešní útoky na infrastrukturní objekty Ukrajiny?Ľuboš Blaha: Bohužel se naplnilo to, před čím jsme varovali. Akce vyvolává reakci. Naši vládní představitelé se radovali z teroristických činů ukrajinského režimu, ať už to byla vražda Darii Duginové či útok na Krymský most. Tvrdě jsme to odmítli nejen z morálního, ale i z politického hlediska. Je špatně, pokud se někdo raduje z terorismu, a proto jsem na ministra obrany Jaroslava Nadě podal trestní oznámení. Schvalování terorismu je totiž na Slovensku trestný čin. Co je však stejně důležité, z politického hlediska jde o podporu eskalace konfliktu - a dnes máme výsledek. My jsme ve straně SMĚR vždy volali po míru a je nám velmi líto všech obětí na obou stranách konfliktu. Násilí není řešení, nikdy. Slováci chtějí mír a deeskalaci konfliktu. Děsí nás představa, že nás svým nezodpovědnými řečmi naši vládní představitelé, kteří mají na Slovensku miniaturní podporu, ženou do války proti Rusku a ohrožují tím naši bezpečnost. Slováci nejsou protiruský národ a odmítáme militarismus slovenské vlády, která pouze plní pokyny z USA.Mnozí lidé na Ukrajině měli z události radost a fotili se u panelu u Kyjevské radnice se zobrazením výbuchů na mostu. Ředitel Ukrajinské pošty dříve oznámil, že hodlá vydat poštovní známku se zničeným mostem. Mohl byste tento záměr zhodnotit?Terorismus je zlo a mě velmi mrzí, že mnozí Ukrajinci podléhají stejnému badnerovskému narativu jako během druhé světové války. Tehdy Banderovci také vraždili a terorizovali obyvatelstvo, ve Volyni pozabíjeli desítky tisíc lidí, plenili i na východním Slovensku. K tomuto se chceme vracet? K oslavě zabíjení a vraždění? K oslavě terorismu? Pouze to potvrzuje, že ukrajinský režim Volodymyra Zelenského stále viditelněji nese rysy teroristického režimu, a Evropa musí čelit obrovské výzvě – to chce nadále posílat zbraně Zelenskému, který podporuje terorismus? Tuto otázku by si měli položit i váleční štváči na Slovensku, jako je prezidentka Čaputová či ministr obrany Naď. Jaký je to pocit kolaborovat s teroristickým režimem? Dokážou se ještě ráno podívat do zrcadla?

