Policie rozehnala protestující, kteří zablokovali dopravu v centru Kišiněvu

Policie rozehnala protestující, kteří zablokovali dopravu v centru Kišiněvu

Příslušníci moldavské policie odstranili silou stany stoupenců opoziční strany Shor na centrální ulici Kišiněvu, kteří zablokovali dopravu, informuje zpravodaj... 10.10.2022, Sputnik Česká republika

Netermínovaná protestní akce se koná od 18. září. Organizátoři žádají demisi prezidentky Maji Sanduové, rozpuštění parlamentu a vypsání předčasných voleb. Podle údajů strany Shor se protestu zúčastnilo přes 60 tisíc lidí. Účastníci přijali rezoluci, v které požádali, aby vláda kompenzovala růst cen plynu a elektřiny a také vyčlenila finanční pomoc chudým vrstvám obyvatelstva. S cílem ukázat vážnost svých záměrů postavili stany na centrálním bulváru moldavské metropole a zablokovali dopravu. Policie se obrátila na radnici se žádostí o odstranění stanů, ale doprava byla zablokována téměř do 10:00.Ráno se k stanovému táboru dostavila speciální policejní brigáda, která přemístila stany zpátky na chodník, protestující přitom skandovali: Hanba! a Pryč s diktaturou!. Doprava byla obnovena.Pobouření protestujících vzbudil bezprecedentní růst cen plynu, dalších paliv a elektřiny a potravin, velká inflace a pokles životní úrovně. Protestující obviňují vládu z neschopnosti zvládnout krizi, mluví o inflaci rekordní za 20 posledních let, která činila v polovině léta 33,5% v ročním přepočtu. Vedení země kritizují za neochotu jednat s Ruskem a výhodnějších cenách plynu a také za politický tlak na zástupce opozice.Početné průzkumy veřejného mínění svědčí o tom, že asi 60% obyvatel země pochybuje o schopnosti vládnoucí strany ACUM zůstat u moci další tři roky do příštích parlamentních voleb. Asi 70% obyvatel Moldavska je zklamaná vládní politikou a téměř 65% podporuje vystřídání vlády.

