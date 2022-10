Ukrajina se pokusila vyhodit do povětří Turecký proud, prohlásil Putin

https://cz.sputniknews.com/20221010/ukrajina-se-pokusila-vyhodit-do-povetri-turecky-proud-prohlasil-putin-18739341.html

Kyjevský režim se pokusil o vyhození do povětří jednoho úseku plynovodu Turecký proud, řekl prezident RF Vladimir Putin na mimořádné poradě se stálými členy... 10.10.2022, Sputnik Česká republika

„Došlo také k celé řadě dalších teroristických útoků a pokusům o podobné zločiny vůči objektům elektroenergetiky a objektům plynovodní infrastruktury naší země, a to včetně pokusu o explozi na jednom úseku plynovodu Turecký proud. To vše je dokázáno objektivními údaji včetně výpovědí samotných zadržených pachatelů těchto teroristických útoků,” řekl Putin.FSB RF informovala 22. září o odvrácení teroristického útoku ukrajinských tajných služeb na objektu ropného a plynového podniku, který dodává paliva do Turecka a Evropy. Název objektu zveřejněn nebyl.Ruský prezident během jednání také prohlásil, že Rusku je bráněno v účasti ve vyšetřování výbuchů na Nord Stream.K teroristickým útokům došlo 26. září hned na dvou ruských exportních plynovodech do Evropy, Nord Stream a Nord Stream 2. Německo, Dánsko a Švédsko nevylučují, že jde o záměrnou diverzi. Provozovatel Nord Stream AG sdělil, že incident s plynovody je bezprecedentní a že termíny oprav se nedají odhadnout. Generální prokuratura RF zahájila po poškození plynovodů Nord Stream trestní řízení dle paragrafu světový terorismus.

