https://cz.sputniknews.com/20221010/vysetrovaci-vybor-proveri-fakt-poskvrneni-pamatniku-sovetskych-vojaku-v-litve-18737287.html

Vyšetřovací výbor prověří fakt poskvrnění památníku sovětských vojáků v Litvě

Vyšetřovací výbor prověří fakt poskvrnění památníku sovětských vojáků v Litvě

Vyšetřovací výbor RF hodlá prověřit okolnosti dalšího poskvrnění památníků sovětských vojáků v Litvě, informoval mluvčí výboru. 10.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-10T21:31+0200

2022-10-10T21:31+0200

2022-10-10T21:31+0200

svět

litva

sovětský svaz

pomník

poškození

vyšetřovací výbor

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/18737694_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_2feac4512284f8df57b55c487462b029.jpg

Předseda Vyšetřovacího výboru RF Alexandr Bastrykin nařídil před několika dní zahájení trestního řízení za poskvrnění památníku sovětských vojáků na Antakalniském hřbitovu ve Vilniuse, na kterém vandalové napsali černou barvou sprosté slovo.Vilniuská radnice hlasovala ve středu za to, aby se v Litvě největší památník sovětských vojáků na Antakalniském hřbitovu ve Vilniuse stal městakým majetkem, což umožní jeho demontáž. Městská rada také přistoupila na návrh, že než bude památník odstraněn, má být zahalen, aby nedošlo k vandalským činům. Nestalo se to poprvé, naposledy napsali vandalové na něm sprosté slovo v den hlasování, ve středu. 8. října 2022 poskvrnili vandalové ve Vilniuse podruhé za týden největší památník v Litvě na počest sovětských vojáků padlých ve Velké vlastenecké válce na Antakalniském hřbitovu.Práce na odstranění pomníku měla být ukončena do 1. listopadu 2022. Na začátku října informoval Výbor pro lidská práva OSN litevskou vládu, že bere pomníky sovětským vojákům pod dočasnou ochranu do vysvětlení incidentu a vyzval počkat s odstraněním. Litevská ministryně spravedlnosti Evelina Dobrovolska prohlásila, že se Litva odvolá proti danému rozhodnutí OSN, poněvadž její výbor byl, podle jejích slov, „uveden do omylu.” Vilniuský starosta Remigijus Šimašus sdělil, že se odstranění pomníku sovětských vojáků na vilniuském hřbitovu odkládá na listopad.Vilniuská městská rada schválila v červnu rozhodnutí o zboření památníku sovětských vojáků na Antakalniském hřbitovu, kde se nachází největší hrob osvoboditelů Litvy. Ruské velvyslanectví v Litvě označilo toto rozhodnutí za „rouhačské a barbarské.” Vilniuský starosta Šimašus v květnu prohlásil, že navrhne vyškrtnutí šesti pomníků sovětských vojáků na hřbitově hlavního města z rejstříku kulturního dědictví za účelem jejich následujícího zboření.

https://cz.sputniknews.com/20220815/v-litve-navrhli-podnikum-prechod-na-pruzny-harmonogram-kvuli-nedostatku-plynu-18541548.html

litva

sovětský svaz

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

litva, sovětský svaz, pomník, poškození, vyšetřovací výbor, rusko