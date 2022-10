https://cz.sputniknews.com/20221011/francie-vystoupila-proti-pokusum-o-izolaci-ruska-a-pro-zachovani-dialogu-18742785.html

Francie vystoupila proti pokusům o izolaci Ruska a pro zachování dialogu

Paříž považuje za důležité zachovat kanály dialogu s Moskvou a je proti pokusům o izolaci Ruska. Prohlásila to v úterý ministryně zahraničí Francie Catherine... 11.10.2022, Sputnik Česká republika

„Je velmi důležité mít kanály komunikace s ruským prezidentem Vladimirem Putinem,“ řekla ve vysílání rozhlasové stanice France Inter.„Izolace by byla tou nejhorší politikou,“ zdůraznila Colonnaová. Připomenula, že „zachování kontaktů umožnilo poslat misi Mezinárodní agentury pro atomovou energii na Záporožskou jadernou elektrárnu“. „Dialog nám pomáhá dosahovat výsledků,“ poznamenala.Kdy odpovídala na otázku, jestli byl výbuch na Krymském mostě 8. října důsledkem ukrajinského útoku, podotkla, že „se nebude zabývat spekulacemi na toto téma, protože nezná příčiny toho, co se na tomto mostě stalo“.V sobotu ráno byl na Krymském mostě vyhozen do povětří kamión, a v důsledku výbuchu se vznítily cisternové vozy nákladního vlaku, který jel kolem. Zřítila se dvě rozpětí automobilové části mostu ve směru poloostrova. Byl také narušen provoz železniční části mostu. V současné době je provoz obnoven.Prezident RF označil výbuch na mostě za teroristický čin zaměřený proti kriticky důležité civilní infrastruktuře. Uvalil odpovědnost za jeho organizování na ukrajinské speciální služby.

